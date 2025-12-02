 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
46
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“

2025-12-02 17:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 17:16

Vladimiras Putinas teigia, kad jei Europa nori kariauti, Rusija tam pasiruošusi dabar, rašo „Sky News“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Vladimiras Putinas teigia, kad jei Europa nori kariauti, Rusija tam pasiruošusi dabar, rašo „Sky News“.

REKLAMA
46

Rusijos prezidentas teigia, kad europiečiai neturi taikios darbotvarkės ir yra karo pusėje bei siekia, kad karas Ukrainoje reikštų Rusijai nepriimtinus reikalavimus.

V. Putino teigimu, europiečiai taip pat trukdo JAV administracijai ir Donaldui Trumpui siekti taikos susitarimo derybų būdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis ragina užbaigti karą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino užbaigti jo šalies karą su Rusija, o ne tik sustabdyti varginančias kovas, vykstančias nuo 2022-ųjų vasario. 

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Mūsų bendra užduotis – užbaigti karą, o ne tik sustabdyti karo veiksmus. Reikalinga ori taika. Norint, kad tai iš tikrųjų įvyktų, visi turi būti taikos pusėje“, – bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu sakė V. Zelenskis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais (2)
Generolas Christianas Freudingas (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos generolas: JAV uždarė tiesioginį ryšio kanalą dėl pagalbos Ukrainai (11)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasirašius taikos Ukrainoje sutartį, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus (4)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
NATO ekspertas: Rusija vis dar tikisi Ukrainos kapituliacijos (21)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Pupkinas
Pupkinas
2025-12-02 17:44
Keturi metai nesugeba daugiau 100 km nuo sienos nueit, armija ištaškyta, vietoj tankų motociklais šturmuoja vienkartiniai pijokai, "kariautojas" blyn :)))
Atsakyti
Mm
Mm
2025-12-02 17:30
Labai drąsus kai tave remia kinija, šiaurės korėja, iranas, jei šios šalys nebūtų tau padėję būtumėt pralaimėję karą ukrainai
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-12-02 17:31
Laikasclūkviduot ūbliūdką 1.54 kacapą gnydą rusnacį ir Lietuvos priešus pasiūst ten pat
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (46)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų