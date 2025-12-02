Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“

Rusijos prezidentas teigia, kad europiečiai neturi taikios darbotvarkės ir yra karo pusėje bei siekia, kad karas Ukrainoje reikštų Rusijai nepriimtinus reikalavimus.
V. Putino teigimu, europiečiai taip pat trukdo JAV administracijai ir Donaldui Trumpui siekti taikos susitarimo derybų būdu.
Zelenskis ragina užbaigti karą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino užbaigti jo šalies karą su Rusija, o ne tik sustabdyti varginančias kovas, vykstančias nuo 2022-ųjų vasario.
„Mūsų bendra užduotis – užbaigti karą, o ne tik sustabdyti karo veiksmus. Reikalinga ori taika. Norint, kad tai iš tikrųjų įvyktų, visi turi būti taikos pusėje“, – bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu sakė V. Zelenskis.
