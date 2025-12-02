Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas patvirtino, kad V. Putinas antradienį susitiks su S. Witkoffu, kurio vaidmuo praėjusią savaitę sulaukė tiriamų žvilgsnių dėl pranešimo, kad jis patarė V. Putino patarėjui, kaip Rusijos lyderis turėtų kalbėtis su D. Trumpu apie galimą karo Ukrainoje užbaigimo planą. Kartu su S. Witkoffu į Maskvą išvyko ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Susitikimas Maskvoje rengiamas Vašingtonui reiškiant optimizmą dėl plano sėkmės po konsultacijų su Ukrainos atstovais Floridoje. Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pareiškė, kad per pokalbius pasiekta reikšminga pažanga, tačiau pripažino, kad dar reikia dirbti sprendžiant iššūkių keliančius klausimus.
Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siekia užsitikrinti Europos sąjungininkų paramą. Europoje nuogąstaujama, kad be Kyjivo ar Briuselio indėlio parengtas JAV planas atrodo kaip Maskvos pageidavimų sąrašas.
Tarėsi su Ukrainos atstovais
V. Zelenskis pirmadienį Paryžiuje susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, o vakare atvyko į Airiją asmeniškai išklausyti R. Umerovo. Dubline ukrainiečių prezidentą pasitiko ministras pirmininkas Michealas Martinas, socialiniuose tinkluose patikinęs, kad Airijos parama Ukrainos laisvei ir demokratijai išlieka nepajudinama.
Paryžiuje V. Zelenskis ir E. Macronas telefonu bendravo su Floridoje buvusiais S. Witkoffu bei R. Umerovu, taip pat skambino Britanijos ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui ir kitiems Europos lyderiams.
Komunikavimą vėliau pirmadienį pratęsė E. Macrono ir D. Trumpo telefoninis pokalbis – jie aptarė tolesnius tarpininkavimo žingsnius, o prancūzų prezidentas „ypač akcentavo Ukrainai būtinų saugumo garantijų svarbą“, pranešė Eliziejaus rūmai.
Intensyvus diplomatinis sujudimas vyksta blogėjant karinei padėčiai. Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad Rusijos kariuomenė praėjusį mėnesį Ukrainoje padarė didžiausią pažangą nuo 2024 metų lapkričio. Pirmadienį Rusija paskelbė užėmusi Pokrovską Rytų Ukrainoje – svarbų karinės logistikos centrą – ir Vovčanską Ukrainos šiaurės rytuose.
Situaciją Kyjivui dar labiau apsunkino korupcijos skandalas, privertęs prezidentą praėjusią savaitę atleisti savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.