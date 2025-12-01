 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai: taikos perspektyvos – „labai optimistiškos“

2025-12-01 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 21:15

JAV spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigia, kad administracija „labai optimistiškai“ vertina taikos susitarimo dėl Ukrainos perspektyvas, rašo „Sky News“.

Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
13

JAV spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigia, kad administracija „labai optimistiškai" vertina taikos susitarimo dėl Ukrainos perspektyvas, rašo „Sky News".

3

Pasak jos, JAV derybų komanda ir prezidentas Donaldas Trumpas „dėjo daug pastangų“ siekdami pažangos.

Savaitgalį buvo surengtos „labai geros derybos“ su Ukrainos atstovais, o specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas šiuo metu išvykęs į Rusiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – sakė ji.

Zelenskis netiki Rusija

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nuolat laužo taikos susitarimus, todėl Kyjivas siekia tvirtų ir ilgalaikių saugumo garantijų. Pasak jo, tik jos gali užkirsti kelią dar vienai Rusijos invazijai ir užtikrinti, kad būsimi taikos susitarimai nebūtų vėl sugriauti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kaip praneša UNIAN, apie tai V. Zelenskis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Paryžiuje.

„Rusija turi užbaigti šį karą, kurį pati pradėjo ir kurį tęsia. Tai – tik jos karas. Ir būtent Rusija turi sustabdyti šį karą ir agresiją. Mūsų bendri veiksmai tam padeda“, – pažymėjo V. Zelenskis.

