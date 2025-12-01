Baltieji rūmai: taikos perspektyvos – „labai optimistiškos“

Pasak jos, JAV derybų komanda ir prezidentas Donaldas Trumpas „dėjo daug pastangų“ siekdami pažangos.
Savaitgalį buvo surengtos „labai geros derybos“ su Ukrainos atstovais, o specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas šiuo metu išvykęs į Rusiją.
„Tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – sakė ji.
Zelenskis netiki Rusija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nuolat laužo taikos susitarimus, todėl Kyjivas siekia tvirtų ir ilgalaikių saugumo garantijų. Pasak jo, tik jos gali užkirsti kelią dar vienai Rusijos invazijai ir užtikrinti, kad būsimi taikos susitarimai nebūtų vėl sugriauti.
Kaip praneša UNIAN, apie tai V. Zelenskis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Paryžiuje.
„Rusija turi užbaigti šį karą, kurį pati pradėjo ir kurį tęsia. Tai – tik jos karas. Ir būtent Rusija turi sustabdyti šį karą ir agresiją. Mūsų bendri veiksmai tam padeda“, – pažymėjo V. Zelenskis.
