Umerovas po susitikimo su JAV: „Pasiekėme didelę pažangą“

„Pasiekėme didelę pažangą, nors kai kuriuos klausimus dar reikia toliau tobulinti“, – socialiniuose tinkluose po derybų Floridoje su JAV komanda, vadovaujama prezidento pasiuntinio Steve'o Witkoffo, teigė R. Umerovas.
Surengtas susitikimas Floridoje
JAV pasiuntinys S. Witkoffas pirmadienį Floridoje surengė naują susitikimą su Ukrainos derybininku, šalies saugumo tarybos sekretoriumi R. Umerovu, naujienų agentūrai AFP pranešė su šiuo klausimu susipažinę aukšto rango šaltiniai.
„Umerovas ir Witkoffas dabar vėl susitiko“, – teigė šaltiniai, pridurdami, kad „vis dar kyla klausimų“ dėl JAV vadovaujamo plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vizito metu „tikisi pamatyti Umerovą Airijoje“, kad išklausytų išsamią ataskaitą apie susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.