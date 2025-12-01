 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Umerovas po susitikimo su JAV: „Pasiekėme didelę pažangą“

2025-12-01 18:19 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-01 18:19

Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pirmadienį pareiškė, kad per dvi dienas trukusias derybas su JAV pareigūnais dėl karo su Rusija pabaigos buvo padaryta reikšminga pažanga, tačiau pabrėžė, kad kai kuriems klausimams išspręsti dar reikia tolesnių pastangų.

Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)

5

„Pasiekėme didelę pažangą, nors kai kuriuos klausimus dar reikia toliau tobulinti“, – socialiniuose tinkluose po derybų Floridoje su JAV komanda, vadovaujama prezidento pasiuntinio Steve'o Witkoffo, teigė R. Umerovas.

Surengtas susitikimas Floridoje

JAV pasiuntinys S. Witkoffas pirmadienį Floridoje surengė naują susitikimą su Ukrainos derybininku, šalies saugumo tarybos sekretoriumi R. Umerovu, naujienų agentūrai AFP pranešė su šiuo klausimu susipažinę aukšto rango šaltiniai.

„Umerovas ir Witkoffas dabar vėl susitiko“, – teigė šaltiniai, pridurdami, kad „vis dar kyla klausimų“ dėl JAV vadovaujamo plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

Šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vizito metu „tikisi pamatyti Umerovą Airijoje“, kad išklausytų išsamią ataskaitą apie susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu.

Mažas,mažytis bet
Mažas,mažytis bet
2025-12-01 18:28
Tam turi pritarti Rusija-Trumpo oficialus pareiškimas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
