  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Zelenskis sulaukė kaltinimo iš Zalužno: karui nebuvo pasiruošta

2025-12-01 15:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 15:17

Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas sudavė smūgį prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – diplomatas atvirai pareiškė, kad valstybė 2022-aisiais buvo palikta nepasiruošusi Rusijos invazijai. Kritiką jis išsakė tuo metu, kai V. Zelenskį purto korupcijos skandalas ir augantis spaudimas šalies viduje.

Zelenskis sulaukė kaltinimo iš Zalužno: karui nebuvo pasiruošta (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas sudavė smūgį prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – diplomatas atvirai pareiškė, kad valstybė 2022-aisiais buvo palikta nepasiruošusi Rusijos invazijai. Kritiką jis išsakė tuo metu, kai V. Zelenskį purto korupcijos skandalas ir augantis spaudimas šalies viduje.

V. Zalužnas, griežtai kritikavo V. Zelenskio vyriausybę: „2021 m. rugpjūčio mėn. buvau paskirtas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu. […] Rusijos armija sparčiai didino karių skaičių. Kremlius kasmet didino karinį biudžetą, investavo į gynybos pramonę, įsigijo daugiau ginklų ir technikos. Tuo tarpu Ukrainoje vyko priešingas procesas: 2021 m. kariuomenei buvo skirta dar mažiau lėšų nei praėjusiais metais. Dėl to mūsų karinis departamentas kitąmet susidūrė su visapusišku įsiveržimu, turėdamas didžiulį visko trūkumą – nuo personalo iki ginklų.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po Rusijos invazijos V. Zelenskis ne kartą buvo kritikuotas dėl to, kad per vėlai suvokė grėsmę ir nesiėmė pakankamų priemonių parengti armijai ir apsaugoti gyventojus, rašo „Bild“.

Zalužnas nepritaria skubotam susitarimui su Rusijai

Nepaisant kritikos dėl pasirengimo karui, V. Zalužnas taip pat nepritaria skubotam susitarimui su Rusija.

Kalbėdamas apie galimas teritorines nuolaidas, jis teigė: „Įsivaizduokime, kad Rusija visiškai užimtų Donecko sritį. Karas vis tiek nesibaigtų, nes jo politinis tikslas nebūtų pasiektas. Rusija siekia sukurti sąlygas, kurios lemtų Ukrainos žlugimą kariniu, ekonominiu ir politiniu lygmenimis.“

