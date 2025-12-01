Zelenskis sulaukė kaltinimo iš Zalužno: karui nebuvo pasiruošta

V. Zalužnas, griežtai kritikavo V. Zelenskio vyriausybę: „2021 m. rugpjūčio mėn. buvau paskirtas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu. […] Rusijos armija sparčiai didino karių skaičių. Kremlius kasmet didino karinį biudžetą, investavo į gynybos pramonę, įsigijo daugiau ginklų ir technikos. Tuo tarpu Ukrainoje vyko priešingas procesas: 2021 m. kariuomenei buvo skirta dar mažiau lėšų nei praėjusiais metais. Dėl to mūsų karinis departamentas kitąmet susidūrė su visapusišku įsiveržimu, turėdamas didžiulį visko trūkumą – nuo personalo iki ginklų.“
Po Rusijos invazijos V. Zelenskis ne kartą buvo kritikuotas dėl to, kad per vėlai suvokė grėsmę ir nesiėmė pakankamų priemonių parengti armijai ir apsaugoti gyventojus, rašo „Bild“.
Zalužnas nepritaria skubotam susitarimui su Rusijai
Nepaisant kritikos dėl pasirengimo karui, V. Zalužnas taip pat nepritaria skubotam susitarimui su Rusija.
Kalbėdamas apie galimas teritorines nuolaidas, jis teigė: „Įsivaizduokime, kad Rusija visiškai užimtų Donecko sritį. Karas vis tiek nesibaigtų, nes jo politinis tikslas nebūtų pasiektas. Rusija siekia sukurti sąlygas, kurios lemtų Ukrainos žlugimą kariniu, ekonominiu ir politiniu lygmenimis.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.