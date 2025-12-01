Po NATO kalbų apie „prevencinį smūgį“ – aršus Kremliaus įspėjimas

Admirolas Giuseppe Cavo Dragone „Financial Times“ sakė, kad NATO svarsto galimybę sustiprinti atsaką į Maskvos vykdomą hibridinį karą ir teigė, jog „prevencinis smūgis“ galėtų būti laikomas „gynybiniais veiksmais“.
Zacharova ragina suvokti riziką ir galimas pasekmes
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad Maskva tokius komentarus vertina kaip „itin neatsakingą žingsnį, rodantį Aljanso pasirengimą toliau didinti eskalaciją“, rašoma „Sky News“.
„Tai laikome sąmoningu bandymu pakenkti pastangoms spręsti Ukrainos krizę“, – sakė M. Zacharova.
Ji tęsė: „Tokius pareiškimus darantys asmenys turėtų suvokti riziką ir galimas pasekmes, įskaitant tas, kurios gali paliesti ir pačius Aljanso narius.“
