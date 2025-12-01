 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po NATO kalbų apie „prevencinį smūgį" – aršus Kremliaus įspėjimas

2025-12-01 14:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 14:27

Rusija griežtai sukritikavo NATO aukšto rango pareigūno užuominas apie galimą „prevencinį smūgį“, pareikšdama, kad tokie komentarai yra neatsakingi, pavojingai eskaluoja įtampą ir kenkia pastangoms spręsti Ukrainos krizę.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Rusija griežtai sukritikavo NATO aukšto rango pareigūno užuominas apie galimą „prevencinį smūgį“, pareikšdama, kad tokie komentarai yra neatsakingi, pavojingai eskaluoja įtampą ir kenkia pastangoms spręsti Ukrainos krizę.

2

Admirolas Giuseppe Cavo Dragone „Financial Times“ sakė, kad NATO svarsto galimybę sustiprinti atsaką į Maskvos vykdomą hibridinį karą ir teigė, jog „prevencinis smūgis“ galėtų būti laikomas „gynybiniais veiksmais“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zacharova ragina suvokti riziką ir galimas pasekmes

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad Maskva tokius komentarus vertina kaip „itin neatsakingą žingsnį, rodantį Aljanso pasirengimą toliau didinti eskalaciją“, rašoma „Sky News“.

„Tai laikome sąmoningu bandymu pakenkti pastangoms spręsti Ukrainos krizę“, – sakė M. Zacharova.

Ji tęsė: „Tokius pareiškimus darantys asmenys turėtų suvokti riziką ir galimas pasekmes, įskaitant tas, kurios gali paliesti ir pačius Aljanso narius.“

