 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paskaičiavo, kas Europai pigiau: padėti Ukrainai ar ruoštis Rusijos agresijai

2025-12-01 12:54 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 12:54

Padėti Ukrainai nugalėti Rusiją Europai yra pigesnis variantas nei eiti į kompromisus su Kremliumi, teigiama naujame norvegų atliktame tyrime „Europos pasirinkimas“, praneša dienraštis „The New York Post“ ir naujienų agentūra „Unian“.

NATO pajėgos Rumunijoje (nuotr. SCANPIX)

Padėti Ukrainai nugalėti Rusiją Europai yra pigesnis variantas nei eiti į kompromisus su Kremliumi, teigiama naujame norvegų atliktame tyrime „Europos pasirinkimas“, praneša dienraštis „The New York Post“ ir naujienų agentūra „Unian“.

REKLAMA
2

Pažymėtina, kad finansuoti Ukrainos karinius veiksmus per ketverius metus Europos vyriausybėms kainuos 606–972 mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu stiprinti jų rytinį sparną, jei Maskva pasieks savo tikslą, atsieis beveik dvigubai daugiau – nuo 1,4 iki 1,8 trilijono dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neseniai Trumpo administracijos pasiūlytas 28 punktų taikos planas rodo, kad Europai būtina imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už diplomatines pastangas nutraukti neteisėtą Rusijos karą“, – teigiama Norvegijos tarptautinių santykių instituto ir konsultantų iš bendrovės „Corisk“ paskelbto tyrimo ataskaitoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjai pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija yra „atitrūkusi nuo realių problemų“, o atlikdami savo tyrimą rėmėsi prielaida, kad Ukraina praktiškai negaus jokios paramos iš Jungtinių Valstijų.

REKLAMA

Ataskaitoje prognozuojama hipotetinė laipsniška Rusijos pergalė, jei karinė parama Ukrainai nebus didinama, kuri Europos Sąjungai gali kainuoti 1,8 trilijono dolerių.

„Tokiu atveju milijonai pabėgėlių paliks Ukrainą ir plūstels į Europą, o tai, tyrėjų nuomone, vyriausybėms kainuos milijardus dolerių. Kremlius sustiprins Rusijos geopolitinį pranašumą ir gali imti dairytis į Arktį ar Baltijos valstybes, o dėl to NATO šalys bus priverstos daugiau išlaidų skirti gynybai, vakarinių sienų saugumui užtikrinti“, – rašo ataskaitos autoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Ataskaitoje teigiama, kad jei Europos Sąjunga per ketverius metus sugebės gauti iki 972 milijardų dolerių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms finansuoti, Kijevui bus visiškai įmanoma pasiekti lemiamą pergalę. Šios lėšos leis milijonams pabėgėlių grįžti namo ir padės stabilizuoti padėtį regione, pritraukiant užsienio investicijas.

„Nuolatinio konflikto arba Rusijos pergalės atveju Ukrainai nuolat reikės paramos, o Ukrainos karinės pergalės atveju Vakarų parama laikui bėgant žymiai sumažės“, – tvirtina autoriai.

Pažymima, kad finansavimas bus skirtas įsigyti papildomus 8 mln. dronų, iki 2,5 tūkst. naujų kovinių tankų bei kitokių ginklų, taip pat suformuoti 95 brigadas. Atas

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (nuotr. SCANPIX)
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (9)
Ukraina derybose atsisakė „atiduoti“ Donbasą – pagrindinį Putino reikalavimą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Ukraina derybose atsisakė „atiduoti“ Donbasą – pagrindinį Putino reikalavimą (108)
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą
Politologas Šarūnas Liekis (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Politologas Liekis mano, kad karas tęsis dar metus: Rusija stiprėja, o Ukraina kenčia (37)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų