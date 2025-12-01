 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija

2025-12-01 08:11 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 08:11

JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant sudaryti taikos sutartį, Rusijos lyderis Vladimiras Putinas neturėtų išvengti baudžiamojo persekiojimo už Rusijos kariuomenės padarytus karo nusikaltimus.

Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (nuotr. SCANPIX)
13

JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant sudaryti taikos sutartį, Rusijos lyderis Vladimiras Putinas neturėtų išvengti baudžiamojo persekiojimo už Rusijos kariuomenės padarytus karo nusikaltimus.

1

Apie tai duodamas interviu leidiniui „Politico“ įspėjo už teisingumą ir demokratiją atsakingas Europos Komisijos narys Michaelas McGrathas, faktiškai nubrėždamas naują „raudonąją liniją“ taikos susitarimui pasiekti, praneša naujienų agentūra „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemanau, kad istorija pritartų bet kokiems bandymams ištrinti rusų nusikaltimų Ukrainoje pėdsakus. Jie turi būti patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus, ir būtent tokio požiūrio Europos Sąjunga laikysis visose šiose diskusijose“, – sakė M. McGrathas.

Jis pažymėjo, kad jei Rusija išvengs bausmės už šiuos nusikaltimus, tai sudarys prielaidas pradėti dar vieną agresijos etapą ir užpulti dar vieną šalį.

„Ir manau, kad tai būtų milžiniško masto istorinė klaida“, – pabrėžė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Negalima numoti ranka į nusikaltimus

Ukrainos valdžios institucijos pareiškė, kad nuo karo pradžios pradėjo tirti daugiau nei 178 tūkst. įtariamų Rusijos nusikaltimų. Lapkričio mėnesį JT komisija pripažino Rusijos valdžios institucijas kaltomis dėl nusikaltimų žmoniškumui, nukreiptų prieš Ukrainos gyventojus, naudojant dronų atakas, taip pat dėl karo nusikaltimų, susijusių su prievartiniu civilių gyventojų perkėlimu ir deportacija.

„Mes negalime numoti ranka į Rusijos agresiją ir Rusijos nusikaltimų aukų teises. Buvo atimta arba sunaikinta milijonai gyvybių, žmonės buvo prievarta iškeldinti, ir mes turime pakankamai to įrodymų“, – pabrėžė Europos pareigūnas.

Tuo tarpu Donaldas Trumpas ir jo komanda iki šiol nerodė ypatingo susidomėjimo galimybe patraukti V. Putiną baudžiamojon atsakomybėn, pažymi „Politico“. Be to, JAV taikos plano projekte numatoma palaipsniui naikinti Rusijai įvestas sankcijas, nors tam prieštarauja Europos lyderiai, pabrėždami, kad sprendimą dėl ES sankcijų panaikinimo priims jie patys.

