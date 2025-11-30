Kiek kainuoja mirti už Putiną
Žuvusių „SVO“ (liet. spec. karinė operacija – taip Rusijoje oficialiai vadinamas karas Ukrainoje) dalyvių šeimoms mokama keletas vienkartinių išmokų, įskaitant išmoką sutuoktinei, jei ji yra, arba pilnamečiams vaikams, arba tėvams. Taip pat šeimoms iš karto skiriama „prezidento“ išmoka 5 mln. rublių (apie 55 tūkst. eurų) dydžio.
Be šių išmokų, yra galimybė gauti išmokas ir iš regionų valdžios institucijų. Pavyzdžiui, Maskvoje, Maskvos, Novosibirsko, Tiumenės srityse ir mokama 3 mln. rublių (33 tūkst. eurų) suma. Archangelsko, Briansko, Leningrado, Žemutinio Naugardo, Tulos srityse, taip pat Tatarstane ir Krasnodaro krašte išmoka yra 2 mln. rublių (22 tūkst. eurų). Kitose srityse numatyta 1 mln. rublių (11 tūkst. eurų) išmoka.
Biudžeto skylės arba „ir taip išsiversime“
Chakasijos valdžia jau sustabdė „laidojimo pašalpų“ mokėjimą tariamai dėl problemų su regiono biudžetu. Tokios kompensacijos mokėjimas respublikoje buvo įvestas 2022 m. rugsėjo mėn. ir sudarė 1,1 mln. rublių, tačiau valdžia apie jo egzistavimą neskelbė. Kada tiksliai jos mokėjimas buvo nutrauktas, taip pat nepranešama.
Lapkričio 19 d. apie tokių išmokų atsisakymą regione pranešė „Liaudies fronto“ Chakasijoje vadovė Ksenija Buganova. Jos teigimu, šie pinigai leisdavo šeimoms surengti „padorias laidotuves“, nes kitos kompensacijos gaunamos maždaug po pusės metų nuo samdinio mirties, rašoma „Pravda Heraščenka“.
Anksčiau posmirtinės išmokos karo metu žuvusių karių artimiesiems buvo panaikintos Užbaikalės krašte. Išmokos dydis Užbaikalėje siekė 1 mln. rublių vienai šeimai ir po 300 tūkst. kiekvienam vaikui (3,3 tūkst. eurų).
Dingęs geriau nei nukautas
Kad nereikėtų mokėti pažadėtų „laidojimo išmokų“, valstybė dažnai tiesiog „pamiršta“ apie dingusius be žinios. Kol žmogus laikomas dingusiu be žinios, už jį nereikia mokėti kompensacijos.
Žinoma, pagal įstatymą dingusių be žinios ar žuvusių „SVO“ karių šeimos gali tikėtis įvairių kompensacijų ir lengvatų. Tačiau kariškio pripažinimas dingusiu be žinios yra labai sudėtingas ir lėtas procesas (paieškos veiksmai – 30–90 dienų), kreipimasis į teismą (praėjus 6 mėnesiams po dingimo) ir teismo sprendimas).
Putino parankinis suruošė „santuokinę aferą“ dėl „pagrabinių pinigų“
Uljanovsko srityje sulaikyti „Vieningos Rusijos“ deputatas Gazinuras Timuševas ir vietos fondo „Tėvynės gynėjai“ koordinatorius Ildaras Kurmakajevas. Tyrimo duomenimis, jie įtikino savo pažįstamą pasirašyti sutartį su Gynybos ministerija ir fiktyviai susituokti, kad vėliau galėtų gauti visas galimas išmokas už jį.
Vaikinas buvo išsiųstas į frontą, atimta prieiga prie jo banko kortelės ir iš jos išimta apie 580 tūkst. rublių (apie 6,3 tūkst. eurų). Kai „naudingas kvailys“ dingo be žinios, sukčiai bandė iš Gynybos ministerijos išgauti 13,6 mln. rublių (150 tūkst. eurų) „laidojimo išmoką“. Tačiau viskas susiklostė ne pagal planą – abu buvo sulaikyti.
Mirties konvejeris
Rusų taktika lieka nepakitusi – „patrankų mėsa“ ir toliau žūsta šturmuose. Dabar fronte nauja išnaudojimų banga – kontraktininkai, kuriems gresia baudžiamoji atsakomybė už atsisakymą vykti į „SVO“ (grįžti atgal į šauktinių tarnybą negalima, nes jau sudaryta sutartis). Karinė vadovybė juos taip pat „utilizuoja“, taupydama išmokas.
Kremlius toliau tvirtina, kad Rusijos ekonomikos neįmanoma parklupdyti, „viskas eina labai gerai“. Tačiau regionų, kuriuose neliko išmokoms skirtų pinigų, atsiradimas rodo priešingą dalyką: problemos yra, ir jos, kaip sniego gniūžtė, auga. Greičiausiai kitose Rusijos subjektuose biudžeto būklė taip pat yra „ant ribos“, bet valdžia tyliai nusprendžia nemokėti už mirtį.
Maža to, rusai, net ir labai norėdami, neturi galimybių sužinoti tikrosios finansinės situacijos šalyje, nes absoliuti dauguma biudžetinių išlaidų ar ekonominių ataskaitų yra įslaptinta.
