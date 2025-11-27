Kasparovas pratrūko: „Ar NATO šaudys, jeigu Rusijos kariai kirs Latvijos sieną? Ar amžius diskutuos?“

NATO pernelyg ilgai svarsto bet kokius Rusijos veiksmus, todėl iš esmės padeda įgyvendinti Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino planus. Apie tai per kasmetinį Tarptautinį saugumo forumą Kanados Halifakse kalbėjo žinomas šachmatininkas ir politikas Garis Kasparovas, praneša „Telegram“ kanalas „Ukraina 365“.
Pasak jo, Europos Sąjunga ir NATO turi didelę karinę galią, bet nežinoma, ar Vakarų karinės pajėgos iš tiesų yra pasirengusios kovoti su Rusijos armija, jei staiga prasidėtų naujas karas.
„Tai, kas čia vyksta, yra šou, apie kurį Putinas net negalėjo svajoti. Nė vieno tiesaus atsakymo. Klausimas visai ne apie tai, kiek ginklų turite (NATO – red. pastaba). Klausimas yra, ar esate pasirengę kariauti ir mirti. Nuostabu – jūs turite Kanados brigadą Latvijoje. Kokie įsakymai tai brigadai – ar jie šaudys, jeigu rusai kirs sieną? Mes žinome atsakymą: diskusijos užtruks amžius. Aš taip ir nesulaukiau atsakymo...“ – piktinosi politikas.
„Mes esame skolingi Kyjivui viską, ką turime“
G. Kasparovas pabrėžė, kad Ukraina jau ketverius metus gina Europą nuo Rusijos agresijos, o vietoj to ją nori priversti pasirašyti naują Jungtinių Valstijų „taikos“ planą, kuris iš tiesų jai pakenks ir kuris nori atimti iš Ukrainos fortifikacijas Donbase, kurios „saugo Europą“.
„Aš negaliu suprasti, kaip galima rimtai diskutuoti apie „taikų“ planą, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą, kurį sudarė Trumpo verslo partneris... Tai ciniškas sandoris, kuriuo siekiama praturtinti Trumpo šeimą Ukrainos sąskaita. Kaip galima kalbėti apie tai, kad Ukraina turi atsisakyti gynybinių linijų, kurios gelbsti Europą? Šiandien NATO yra fikcija! Šiuo metu šis aljansas neegzistuoja. Ukraina kasdien lieja kraują, o NATO tik konsultuojasi. Jei ne Ukraina, Rusijos tankai jau stovėtų Lenkijoje... Kyjivas jau ketverius metus kovoja už Europą. NATO turėjo apginti Europą nuo Rusijos agresijos. Bet dabar tik Ukraina gina Europą. Mes esame skolingi Kyjivui viską, ką turime, – pareiškė G. Kasparovas.
Jis įspėjo, kad diktatorius V. Putinas galės įgyvendinti visus savo agresyvius planus, jei Kyjivas bus priverstas pasirašyti naują „taikos“ planą, parengtą Donaldo Trumpo administracijos:
„Putinas džiaugiasi tuo, kas vyksta. Jis jau kariauja samdinių iš Šiaurės Korėjos, Kubos ir Afrikos rankomis. Mes pralaimime karą, nors turime viską: karinę, ekonominę ir politinę galią. Tik dėl Ukrainos Putinas iki šiol neįgyvendino savo svajonės atkurti Rusijos imperiją. Bet jei Kyjivas bus priverstas priimti naująjį Trumpo „taikos“ planą, galima neabejoti, kad Putinas pasieks savo. Kitos bus Europos šalys, bet jos nėra pasirengusios kovoti“.
