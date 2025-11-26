 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Aštrus Kallas pareiškimas: Rusijos armiją reikią sumažinti

2025-11-26 21:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 21:09

Kaja Kallas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė turi būti smarkiai apribota, jei pasaulis nori išvengti dar vienos agresijos. Pasak jos, tik sumažinus Maskvos karinį pajėgumą ir finansavimą galima užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje ir priversti Kremlių sėsti prie tikrų, o ne imituojamų derybų.

Aštrus Kallas pareiškimas: Rusijos armiją reikią sumažinti (nuotr. SCANPIX)
13

Kaja Kallas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė turi būti smarkiai apribota, jei pasaulis nori išvengti dar vienos agresijos. Pasak jos, tik sumažinus Maskvos karinį pajėgumą ir finansavimą galima užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje ir priversti Kremlių sėsti prie tikrų, o ne imituojamų derybų.

0

„Siekiant užkirsti kelią karo tęsimuisi, Ukrainoje būtina užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką“, – ją cituoja „The Guardian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Kallas pabrėžė, kad bet koks taikos susitarimas turi apimti Rusijos nuolaidas ir sutelkti dėmesį į tai, ką privalo padaryti Rusija: „Turime užtikrinti, kad Rusija daugiau niekada nepultų.“

Be to, pasak jos, „nuomonė, kad Ukraina pralaimi, yra klaidinga“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rusija apsimeta besideranti

„Putinas negalės pasiekti savo tikslų mūšio lauke, todėl jis bandys tai padaryti derybomis“, – sakė ji, ragindama įvesti papildomas sankcijas Rusijai ir dar labiau remti Ukrainą.

„Turime prisiminti, kad yra vienas agresorius ir viena auka. Visiškas ir besąlygiškas ugnies nutraukimas turi būti pirmasis žingsnis... Tačiau dabar nematome jokių ženklų, kad Rusija yra pasirengusi jį įgyvendinti. Ji nestabdo savo karinės mašinos, priešingai – ją stiprina. Mums dar reikia pereiti nuo situacijos, kai Rusija apsimeta besideranti, prie situacijos, kai ji iš tikrųjų turi derėtis. Mes einame ta linkme“, – pridūrė K. Kallas.

