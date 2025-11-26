Aštrus Kallas pareiškimas: Rusijos armiją reikią sumažinti

„Siekiant užkirsti kelią karo tęsimuisi, Ukrainoje būtina užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką“, – ją cituoja „The Guardian“.
K. Kallas pabrėžė, kad bet koks taikos susitarimas turi apimti Rusijos nuolaidas ir sutelkti dėmesį į tai, ką privalo padaryti Rusija: „Turime užtikrinti, kad Rusija daugiau niekada nepultų.“
Be to, pasak jos, „nuomonė, kad Ukraina pralaimi, yra klaidinga“.
Rusija apsimeta besideranti
„Putinas negalės pasiekti savo tikslų mūšio lauke, todėl jis bandys tai padaryti derybomis“, – sakė ji, ragindama įvesti papildomas sankcijas Rusijai ir dar labiau remti Ukrainą.
„Turime prisiminti, kad yra vienas agresorius ir viena auka. Visiškas ir besąlygiškas ugnies nutraukimas turi būti pirmasis žingsnis... Tačiau dabar nematome jokių ženklų, kad Rusija yra pasirengusi jį įgyvendinti. Ji nestabdo savo karinės mašinos, priešingai – ją stiprina. Mums dar reikia pereiti nuo situacijos, kai Rusija apsimeta besideranti, prie situacijos, kai ji iš tikrųjų turi derėtis. Mes einame ta linkme“, – pridūrė K. Kallas.
