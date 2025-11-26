 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po dronų įsiveržimo Moldova iškvietė Rusijos pasiuntinį

2025-11-26 20:50 / šaltinis: BNS
2025-11-26 20:50

Po bepiločių orlaivių įsiveržimo trečiadienį Moldova iškvietė Rusijos pasiuntinį ir jam pademonstravo Maskvos droną, nukritusį šalies teritorijoje.

Rusų dronas Moldovoje (Nuotr. SCANPIX)

Po bepiločių orlaivių įsiveržimo trečiadienį Moldova iškvietė Rusijos pasiuntinį ir jam pademonstravo Maskvos droną, nukritusį šalies teritorijoje.

REKLAMA
1

Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Moldova ne kartą užfiksavo savo oro erdvės pažeidimus, įskaitant nukritusias dronų nuolaužas jos teritorijoje.

Trečiadienį Moldovos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių Kišiniove Olegą Ozerovą ir pastatė sudužusį droną priešais savo būstinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau ministerija socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip O. Ozerovas išeina iš pastato ir praeina pro droną, ant kurio raudona spalva pažymėta raidė „Z“.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį šis bepilotis nukrito ant namo kaime šiaurės rytų Moldovoje, netoli sienos su Ukraina.

REKLAMA

Vyriausybės teigimu, antradienį Moldovos oro erdvę iš viso pažeidė šeši dronai.

Moldovos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad įteikė Maskvos ambasadoriui protesto notą dėl oro erdvės pažeidimo, pavadindama incidentą visiškai nepriimtinu.

Vietos žiniasklaidos paklaustas apie sudužusį droną, O. Ozerovas sumenkino šių klausimų reikšmę, pareiškęs, kad bepilotis buvo rastas ant stogo, tačiau, pasak jo, nepadarė jokios žalos.

„Ar jūs tuo tikite?“ – klausė jis, atkreipdamas dėmesį į „daugybę bandymų pakenkti Rusijos santykiams su Moldova, kurie ir taip yra žemiausiame istorijos taške“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų