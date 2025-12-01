JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausių JAV ir Ukrainos derybų Floridoje yra „didelė tikimybė“ pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą, tačiau perspėjo, jog Kyjive pratrūkęs korupcijos skandalas tam nepadeda.
Derybos įsibėgėja: Trumpas mato tikimybę, siunčia Witkoffą į Maskvą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausių JAV ir Ukrainos derybų Floridoje yra didelė tikimybė pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą.
Visgi JAV vadovas perspėjo, kad Kyjivą krečiantis korupcijos skandalas nėra naudingas procesui.
„Ukraina turi tam tikrų sudėtingų problemėlių“, – žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, omenyje turėdamas korupcijos tyrimą, dėl kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai buvo priverstas atleisti savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką.
„Tačiau manau, jog yra didelė tikimybė, kad mums pavyks susitarti“, – pridūrė D. Trumpas.
JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas pirmadienį išvyksta į Maskvą, pranešė JAV pareigūnas, Vašingtonui dedant pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
Numatoma, kad antradienį S. Witkoffas susitiks derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Šis vizitas rengiamas iškart po sekmadienį Floridoje įvykusių D. Trumpo administracijos aukšto rango atstovų ir Ukrainos delegacijos derybų.