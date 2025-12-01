 
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Derybos įsibėgėja: Trumpas mato tikimybę, siunčia Witkoffą į Maskvą

2025-12-01 07:22 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-12-01 07:22

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausių JAV ir Ukrainos derybų Floridoje yra „didelė tikimybė“ pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą, tačiau perspėjo, jog Kyjive pratrūkęs korupcijos skandalas tam nepadeda. 

Derybos įsibėgėja: Trumpas mato tikimybę, siunčia Witkoffą į Maskvą (nuotr. SCANPIX)
13

16 

16

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:19

Derybos įsibėgėja: Trumpas mato tikimybę, siunčia Witkoffą į Maskvą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausių JAV ir Ukrainos derybų Floridoje yra didelė tikimybė pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą.

Visgi JAV vadovas perspėjo, kad Kyjivą krečiantis korupcijos skandalas nėra naudingas procesui.

„Ukraina turi tam tikrų sudėtingų problemėlių“, – žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, omenyje turėdamas korupcijos tyrimą, dėl kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai buvo priverstas atleisti savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką.

„Tačiau manau, jog yra didelė tikimybė, kad mums pavyks susitarti“, – pridūrė D. Trumpas.

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas pirmadienį išvyksta į Maskvą, pranešė JAV pareigūnas, Vašingtonui dedant pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.

Numatoma, kad antradienį S. Witkoffas susitiks derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Šis vizitas rengiamas iškart po sekmadienį Floridoje įvykusių D. Trumpo administracijos aukšto rango atstovų ir Ukrainos delegacijos derybų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:12

Putinui atleisti nevalia: ES brėžia naują taikos susitarimo raudonąją liniją

JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant sudaryti taikos sutartį, Rusijos lyderis Vladimiras Putinas neturėtų išvengti baudžiamojo persekiojimo už Rusijos kariuomenės padarytus karo nusikaltimus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (nuotr. SCANPIX)
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas: Rubio įvardijo 1 tikslą (11)
Marco Rubio
JAV pareigūnas: Rubio ir Witkoffas sekmadienį susitiks su Ukrainos delegacija (3)
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Katė
Katė
2025-12-01 07:29
Debilas tas ryžas jankis!
Atsakyti
dovilė šikalienė
dovilė šikalienė
2025-12-01 07:44
šiku kacapam in burną ir jie mano triedalą geria kaip caffe latte
Atsakyti
Vika
Vika
2025-12-01 07:36
Duos arbatos Witkoffui ir baigsis derybos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
