 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kaip saugumo garantija Europoje tapo „popiergaliu“: „Nepasirašyk, tave išdurs, vienaip ar kitaip“

2025-11-30 05:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-30 05:00

1994 m. Budapešte buvo pasirašytas dokumentas, kuris turėjo tapti Ukrainos saugumo kertiniu akmeniu. Kyjivas, turėjęs trečiąjį pagal dydį branduolinį arsenalą pasaulyje, savanoriškai jo atsisakė, o mainais tariamai gavo teritorinio vientisumo garantijas iš Rusijos Federacijos, JAV ir Didžiosios Britanijos.

JAV prezidentas B. Clintonas, Rusijos prezidentas B. Jelcinas ir Ukrainos prezidentas L. Kravčukas po Budapešto memorandumo pasirašymo (nuotr. Wikipedia)

1994 m. Budapešte buvo pasirašytas dokumentas, kuris turėjo tapti Ukrainos saugumo kertiniu akmeniu. Kyjivas, turėjęs trečiąjį pagal dydį branduolinį arsenalą pasaulyje, savanoriškai jo atsisakė, o mainais tariamai gavo teritorinio vientisumo garantijas iš Rusijos Federacijos, JAV ir Didžiosios Britanijos.

REKLAMA
0

Šiandien, didelio karo fone, Budapešto memorandumas laikomas vienu iš garsiausių tarptautinės diplomatijos nesėkmių. Kodėl jis nesuveikė, pagrindinius akcentus atskleidžia „Pravda Heraščenka“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudimas vietoj partnerystės

Po SSRS žlugimo Ukraina paveldėjo milžinišką branduolinį arsenalą, sukėlusį didelį susirūpinimą didžiosioms šalims.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip prisiminė pirmasis Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčukas, Vakarai darė stiprų spaudimą, grasindami sankcijomis ir visiška izoliacija. Valstybė, kovojusi su ekonomikos krize, neturėjo išteklių nei arsenalo išlaikymui, nei pasipriešinimui ultimatumams.

REKLAMA

1994 m. gruodžio 5 d. JAV, Rusijos ir Ukrainos prezidentai bei Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas pasirašė Budapešto memorandumą. Jame garantuojančios šalys įsipareigojo gerbti Ukrainos suverenitetą ir sienas, nenaudoti prieš ją jėgos ir ekonominio spaudimo.

Garantas, kuris tapo agresoriumi

1990-aisiais pasaulis gyveno „istorijos pabaigos“ iliuziją. Atrodė, kad dideli karai nebeįmanomi, o Rusija evoliucionuoja demokratijos link. Tačiau Rusija pradėjo grįžti prie įtakos sferų padalijimo logikos, pagal kurią Ukraina pateko į Kremliaus orbitą faktiškai nuo pat Sovietų Sąjungos griūties pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA

2014 m. Krymo aneksija tapo pirmuoju tiesioginiu Rusijos pažadų pažeidimu. Maskva pareiškė, kad po valdžios pasikeitimo Kyjive „atsirado nauja valstybė“, todėl dokumentas „nebegalioja“. Tai yra, buvo pakeista istorija tam, kad ji atitiktų Rusijos dabartinę politiką.

Tai teisiškai nepagrįstas argumentas, bet būtent jis atskleidė pagrindinį memorandumo trūkumą: sankcijų mechanizmo prieš garantuojančią šalį nebuvimą, jei ji pati tampa agresore.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisinė mina

Pagrindinė memorandumo nepagrįstumo priežastis slypi jo teisinėje prigimtyje. Tai buvo ne teisiškai įpareigojanti sutartis, o politinių ketinimų deklaracija.

Valstybės departamento atstovai reikalavo naudoti terminą „assurances“ („patikinimai“), o ne „guarantees“ („garantijos“), kuris nereiškė įsipareigojimų dėl karinio įsikišimo.

REKLAMA

Dokumente nėra privalomos dalies apie šalių atsakomybę, jei jos nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų. Tai reiškė, kad pažeidimo atveju atsakomųjų veiksmų mechanizmas apsiribojo tik „konsultacijomis“. Kaip matome, tai yra bevertė procedūra, kai agresoriumi yra viena iš garantuojančių šalių.

„Netikėk šiuo dokumentu, tave apgaus“

Jau pasirašymo metu skambėjo nerimą keliantys įspėjimai. Buvęs prezidentas L. Kučma prisiminė, kad tuometinis Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrandas jam pasakė: „Jaunas žmogau, tave išdurs, vienaip ar kitaip. Nepasitikėk jais, jie tave apgaus“. Primename, kad Prancūzija nepasirašė šio memorandumo.

REKLAMA

Ukrainos strategine klaida tapo tai, kad ji nepanaudojo branduolinio statuso kaip kozirio, kad gautų svarbesnes garantijas, pavyzdžiui, narystę NATO ar realių saugumo mechanizmų sukūrimą.

Iliuzijų žlugimas

Praktinis memorandumo niekingumas tapo akivaizdus 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo karą Donbase. Vakarų garantai apsiribojo simbolinėmis sankcijomis ir diplomatiniais protestais, remdamiesi tuo, kad dokumentas neįpareigoja jų teikti karinę apsaugą. 2022 m. invazija galutinai palaidojo Budapešto memorandumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jaučiu asmeninę atsakomybę už tai, kad priverčiau ukrainiečius atsisakyti branduolinio ginklo. Ir nė vienas iš jų netiki, kad Rusija būtų įsiveržusi, jei Ukraina vis dar turėtų savo ginkluotę“, – neseniai pareiškė B. Clintonas.

Budapešto memorandumo žlugimas parodė, kad:

  • politiniai įsipareigojimai be prievartos mechanizmų yra beprasmiai;
  • teisinė susitarimo forma yra kritiškai svarbi. Būsimi susitarimai turi būti teisiškai įpareigojantys, kuo aiškesni ir atitinkamai ratifikuoti;
  • saugumas negali būti „perduotas“ tik išorės garantams. Pasaulyje, kuriame tarptautinės teisės sistema neveikia, pagrindinė reali garantija yra sava kariuomenė ir narystė stipriame gynybos aljanse.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų