Šiandien, didelio karo fone, Budapešto memorandumas laikomas vienu iš garsiausių tarptautinės diplomatijos nesėkmių. Kodėl jis nesuveikė, pagrindinius akcentus atskleidžia „Pravda Heraščenka“.
Spaudimas vietoj partnerystės
Po SSRS žlugimo Ukraina paveldėjo milžinišką branduolinį arsenalą, sukėlusį didelį susirūpinimą didžiosioms šalims.
Kaip prisiminė pirmasis Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčukas, Vakarai darė stiprų spaudimą, grasindami sankcijomis ir visiška izoliacija. Valstybė, kovojusi su ekonomikos krize, neturėjo išteklių nei arsenalo išlaikymui, nei pasipriešinimui ultimatumams.
1994 m. gruodžio 5 d. JAV, Rusijos ir Ukrainos prezidentai bei Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas pasirašė Budapešto memorandumą. Jame garantuojančios šalys įsipareigojo gerbti Ukrainos suverenitetą ir sienas, nenaudoti prieš ją jėgos ir ekonominio spaudimo.
Garantas, kuris tapo agresoriumi
1990-aisiais pasaulis gyveno „istorijos pabaigos“ iliuziją. Atrodė, kad dideli karai nebeįmanomi, o Rusija evoliucionuoja demokratijos link. Tačiau Rusija pradėjo grįžti prie įtakos sferų padalijimo logikos, pagal kurią Ukraina pateko į Kremliaus orbitą faktiškai nuo pat Sovietų Sąjungos griūties pabaigos.
2014 m. Krymo aneksija tapo pirmuoju tiesioginiu Rusijos pažadų pažeidimu. Maskva pareiškė, kad po valdžios pasikeitimo Kyjive „atsirado nauja valstybė“, todėl dokumentas „nebegalioja“. Tai yra, buvo pakeista istorija tam, kad ji atitiktų Rusijos dabartinę politiką.
Tai teisiškai nepagrįstas argumentas, bet būtent jis atskleidė pagrindinį memorandumo trūkumą: sankcijų mechanizmo prieš garantuojančią šalį nebuvimą, jei ji pati tampa agresore.
Teisinė mina
Pagrindinė memorandumo nepagrįstumo priežastis slypi jo teisinėje prigimtyje. Tai buvo ne teisiškai įpareigojanti sutartis, o politinių ketinimų deklaracija.
Valstybės departamento atstovai reikalavo naudoti terminą „assurances“ („patikinimai“), o ne „guarantees“ („garantijos“), kuris nereiškė įsipareigojimų dėl karinio įsikišimo.
Dokumente nėra privalomos dalies apie šalių atsakomybę, jei jos nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų. Tai reiškė, kad pažeidimo atveju atsakomųjų veiksmų mechanizmas apsiribojo tik „konsultacijomis“. Kaip matome, tai yra bevertė procedūra, kai agresoriumi yra viena iš garantuojančių šalių.
„Netikėk šiuo dokumentu, tave apgaus“
Jau pasirašymo metu skambėjo nerimą keliantys įspėjimai. Buvęs prezidentas L. Kučma prisiminė, kad tuometinis Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrandas jam pasakė: „Jaunas žmogau, tave išdurs, vienaip ar kitaip. Nepasitikėk jais, jie tave apgaus“. Primename, kad Prancūzija nepasirašė šio memorandumo.
Ukrainos strategine klaida tapo tai, kad ji nepanaudojo branduolinio statuso kaip kozirio, kad gautų svarbesnes garantijas, pavyzdžiui, narystę NATO ar realių saugumo mechanizmų sukūrimą.
Iliuzijų žlugimas
Praktinis memorandumo niekingumas tapo akivaizdus 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo karą Donbase. Vakarų garantai apsiribojo simbolinėmis sankcijomis ir diplomatiniais protestais, remdamiesi tuo, kad dokumentas neįpareigoja jų teikti karinę apsaugą. 2022 m. invazija galutinai palaidojo Budapešto memorandumą.
„Jaučiu asmeninę atsakomybę už tai, kad priverčiau ukrainiečius atsisakyti branduolinio ginklo. Ir nė vienas iš jų netiki, kad Rusija būtų įsiveržusi, jei Ukraina vis dar turėtų savo ginkluotę“, – neseniai pareiškė B. Clintonas.
Budapešto memorandumo žlugimas parodė, kad:
- politiniai įsipareigojimai be prievartos mechanizmų yra beprasmiai;
- teisinė susitarimo forma yra kritiškai svarbi. Būsimi susitarimai turi būti teisiškai įpareigojantys, kuo aiškesni ir atitinkamai ratifikuoti;
- saugumas negali būti „perduotas“ tik išorės garantams. Pasaulyje, kuriame tarptautinės teisės sistema neveikia, pagrindinė reali garantija yra sava kariuomenė ir narystė stipriame gynybos aljanse.
