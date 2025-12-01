Ukraina derybose atsisakė „atiduoti“ Donbasą – pagrindinį Putino reikalavimą

Volodymyras Zelenskis Paryžiuje susitiks su Emmanueliu Macronu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Paryžiuje susitiks su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, siekdamas sustiprinti Europos paramą Kyjivui.
Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio gyrė derybas su Ukrainos delegacija Floridoje kaip labai produktyvias, tačiau perspėjo, kad reikia daugiau nuveikti, norint sustabdyti Rusijos pradėtą karą.
Ukrainos saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, vadovavęs Kyjivo delegacijai, taip pat gyrė derybas kaip „produktyvias ir sėkmingas“.
Derybos dėl beveik ketverius metus besitęsiančio karo vyksta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir jo vyriausybei susidūrus su neramumais. Penktadienį dėl didelio masto korupcijos tyrimo jis buvo priverstas atleisti savo biuro vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.
Tai nebus pirmas V. Zelenskio vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Skelbiama, kad pirmadienį V. Zelenskio ir E. Macrono susitikimas prasidės 10 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku.
Sekmadienį Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot laikraščiui „La Tribune Dimanche“ sakė, kad susitikimo tikslas – paspartinti šiuo metu vykstančias derybas dėl karo užbaigimo.
„Taika yra pasiekiama, jei (Rusijos prezidentas) Vladimiras Putinas atsisakys savo iliuzinės vilties atkurti Sovietų imperiją, pirmiausia pavergdamas Ukrainą“, – sakė Prancūzijos URM.
Lapkričio mėnesį Vašingtonas pateikė pradinį 28 punktų pasiūlymą karui sustabdyti, tačiau jis buvo parengtas neatsižvelgiant į Ukrainos sąjungininkų nuomonę ir pasiūlymus.
Šis planas buvo kritikuojamas kaip pernelyg orientuotas į Rusijos reikalavimus. Iš pradžių jame buvo numatyta, kad Ukraina perleis visą rytinį Donbaso regioną Rusijai – su tuo Kyjivas nesutinka.
Taip pat pagal šį pirminį projektą Jungtinės Valstijos būtų de facto pripažinusios Donecko, Krymo ir Luhansko regionus Rusijos dalimi.
Po praėjusią savaitę Ženevoje surengtų derybų JAV pakoregavo pradinį planą, tačiau jo detalės kol kas neskelbiamos.
„Svarbios dienos“
Pirmadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas pirmadienį išvyksta į Maskvą, pranešė JAV pareigūnas.
Numatyta, kad JAV pasiuntinys derybas su Kremliaus šeimininku surengs antradienį.
D. Trumpas pareiškė, kad po naujausių JAV ir Ukrainos derybų Floridoje yra didelė tikimybė pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą.
D. Trumpas šių derybų atžvilgiu buvo nusiteikęs optimistiškai ir prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė: „Manau, kad yra didelė tikimybė, jog galėsime susitarti.“
Visgi JAV vadovas perspėjo, kad Kyjivą krečiantis korupcijos skandalas nėra naudingas procesui.
„Ukraina turi tam tikrų sudėtingų problemėlių“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Ukrainą krečiantį korupcijos skandalą.
Po sekmadienį Floridoje surengtų derybų R. Umerovas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė informavęs V. Zelenskį apie esminę pažangą.
„Svarbu, kad derybos vyktų konstruktyviai ir kad visi klausimai būtų aptarti atvirai, aiškiai sutelkiant dėmesį į Ukrainos suvereniteto ir nacionalinių interesų užtikrinimą“, – po derybų socialiniame tinkle „X“ nurodė ukrainiečių lyderis.
Tuo tarpu M. Rubio pripažino, kad norint pasiekti karo pabaigą, dar reikia daug nuveikti.
„Yra daug kintamųjų veiksnių, ir akivaizdu, kad čia yra dar viena šalis, kuri turės būti įtraukta į derybas, ir tai tęsis vėliau šią savaitę, kai ponas Witkoffas vyks į Maskvą“, – nurodė JAV valstybės sekretorius.
Prieš susitikimą su Prancūzijos prezidentu V. Zelenskis socialiniuose tinkluose nurodė informavęs Suomijos prezidentą Alexanderį Stubbą, kuris palaiko šiltus santykius su Baltųjų rūmų šeimininku, apie iš Vašingtono gautus signalus.
Jis taip pat atskirai kalbėjosi su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen ir NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, sakydamas, kad „tai svarbios dienos ir daug kas gali pasikeisti“.
Diplomatinis spaudimas vyksta tuo metu, kai karas, nusinešęs dešimtis tūkstančių civilių ir kariškių gyvybių bei privertęs milijonus ukrainiečių palikti savo namus, nerodo jokių silpnėjimo ženklų.
Pirmadienį Briuselyje susitiks Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrai aptarti paramos Ukrainai ir kaip pagerinti Europos pasirengimą gynybai.
Tikimasi, kad prie ES ministrų prisidės Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, kad pasikeistų nuomonėmis apie svarbiausius Kyjivo gynybos nuo Rusijos poreikius ir tolesnę finansinę bei karinę paramą.
ES ministrai taip pat planuoja aptarti dedamas pastangas didinti bloko gynybos pasirengimą. Pastaraisiais mėnesiais buvo imtasi kelių iniciatyvų. Spalio mėnesį Europos Komisija pateikė pasiūlymus sienų apsaugos, gynybos nuo dronų, oro gynybos ir kosmoso srityse, siekiant sustiprinti Europos karinius pajėgumus ir atgrasyti Rusiją.
Susitikimas rengiamas kitą dieną, kai ES šalys, norinčios gauti paskolas per ES 150 mlrd. eurų gynybos fondą, pavadintą SAFE, turėjo pateikti išsamius planus, kaip planuoja išleisti šias lėšas. Devyniolika iš 27 bloko narių pareiškė susidomėjimą dalyvauti finansavimo schemoje.
Pranešta, kad praėjusią savaitę žlugo derybos dėl Jungtinės Karalystės, ES nepriklausančios šalies, dalyvavimo panaudojant fondo lėšas, nesutarus, koks turėtų būti Londono įnašas. Panašios derybos vyksta ir su Kanada.
Ukraina derybose atsisakė „atiduoti“ Donbasą – pagrindinį Putino reikalavimą
Ukrainos atstovai derybose su JAV Floridoje pareiškė, kad neįmanoma išvesti kariuomenės iš neokupuotos Donbaso dalies, kad būtų sudaryta taika, pranešė „RBC-Ukraina“ informuoti šaltiniai. Pasak jų, susitikimo metu pokalbis buvo sutelktas į „probleminius klausimus“ dėl galimo taikos susitarimo, ypač daug dėmesio šalys skyrė teritorijoms. Tuo tarpu amerikiečiai Ukrainos delegacijai perdavė Rusijos poziciją, kuri reikalauja visiško Ukrainos pajėgų išvedimo iš Donbaso.
Ukrainos derybininkai pažymėjo, kad toks požiūris nėra įmanomas dėl konstitucinių apribojimų, visuomenės nuomonės Ukrainoje ir tokio reikalavimo neatitikimo realiai situacijai vietoje. Šiuo atžvilgiu Kyjivo pozicija lieka nepakitusi: diskusija dėl teritorijų turi prasidėti nuo dabartinės kontaktinės linijos.
„Procesas ieškant galimų sprendimų tęsiasi, bet tai, žinoma, labai sudėtingas klausimas“, – paaiškino „RBC-Ukraina“ šaltinis. Taip pat Ukrainos delegacija priminė, kad kursas į NATO narystę yra įtvirtintas šalies Konstitucijoje, o jo keitimas dėl taikos susitarimo sudarymo būtų blogas precedentas.
„Amerikiečiai yra pasirengę išklausyti mūsų argumentus. Kitas klausimas, kad jie nuolat sako: gerai, galbūt esate 100 % teisūs, bet yra ir kita pusė, ir ji reikalauja to ir to. Mes, kaip tarpininkai, turime užtikrinti, kad jūs pasiektumėte taikos susitarimą. Jūs galite kiek norite logiškai aiškinti savo poziciją, bet jei kita pusė sako „ne“, tai ką mes darysime?“ – paaiškino leidinio šaltinis.
Tuo pačiu metu CNN šaltinis, susipažinęs su derybų eiga, pažymėjo, kad neokupuotos Donbaso dalies perdavimas yra „neprotingas“, nes tai žymiai susilpnintų Ukrainos gynybą ir padidintų tolesnės agresijos tikimybę. „Bet tai nereiškia, kad nėra galimų būdų išsaugoti konstitucines nuostatas ir užtikrinti Ukrainos saugumą“, – pabrėžė televizijos kanalo pašnekovas.Tuo pačiu, jo teigimu, šalys aptarė scenarijų, pagal kurį Ukraina faktiškai netektų galimybės prisijungti prie NATO, sudarius atitinkamą susitarimą su Rusija. Tuo tarpu Kyjivo niekas neprivers teisiškai atsisakyti siekio įstoti į aljansą. Savo ruožtu aukštas JAV pareigūnas pasakojo „The Wall Street Journal“, kad derybų metu Kyjivas ir Vašingtonas aptarė galimus naujų rinkimų Ukrainoje terminus, bet neišsprendė klausimo dėl JAV ir Vakarų garantijų šalies saugumui.
Ukrainos ir JAV derybos dėl taikos plano vyko lapkričio 30 d. Floridoje. Amerikos delegacijai vadovavo valstybės sekretorius Marcas Rubio. Jis pavadino susitikimą „labai produktyviu“, bet pridūrė, kad dar liko daug darbo. „Čia yra daug judančių dalių. Ir, žinoma, yra kita pusė [Rusija], kuri taip pat turi būti įtraukta į šį lygtį“, – sakė M. Rubio. Jis pažadėjo, kad darbas bus tęsiamas šią savaitę, kai prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas aptars taikos planą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Maskvoje.