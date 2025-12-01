 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO kantrybė senka: vienas iš vadovų prabilo apie „prevencinį smūgį“ dėl Rusijos išpuolių

2025-12-01 08:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 08:04

NATO ketina išnagrinėti galimybę surengti „prevencinį smūgį“ Rusijai, atsakant į Kremliaus hibridinį karą. Aljanso karinio komiteto vadovas admirolas Giuseppe Cavo Dragone pareiškė, kad Aljansas svarsto galimybę „agresyviau“ reaguoti į Rusijos kibernetines atakas, sabotažą ir oro erdvės pažeidimus.

NATO kantrybė senka: vienas iš vadovų prabilo apie „prevencinį smūgį“ dėl Rusijos išpuolių (nuotr. SCANPIX)
7

NATO ketina išnagrinėti galimybę surengti „prevencinį smūgį“ Rusijai, atsakant į Kremliaus hibridinį karą. Aljanso karinio komiteto vadovas admirolas Giuseppe Cavo Dragone pareiškė, kad Aljansas svarsto galimybę „agresyviau“ reaguoti į Rusijos kibernetines atakas, sabotažą ir oro erdvės pažeidimus.

REKLAMA
3

„Kaip pasiekti atgrasymą – atsakomuoju smūgiu, prevenciniu smūgiu – tai klausimas, kurį turime nuodugniai išanalizuoti, nes ateityje spaudimas šiuo klausimu gali sustiprėti“, – sakė jis komentuodamas „Financial Times“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes tiriam visas galimybes... Kibernetinėje erdvėje mes esame gana reaktyvūs. Mes svarstome galimybę būti agresyvesni ir aktyvesni, o ne reaktyvūs“, – sakė G. C. Dragone, NATO karinio komiteto pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė: „Galima būtų pasirinkti agresyvesnę taktiką su mūsų dalyvavimu. [Klausimai yra] teisinė sistema, jurisdikcijos sistema, kas tai padarys?“

REKLAMA

NATO pratybos Rumunijoje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO pratybos Rumunijoje

„Tai nėra mums įprasta, bet svarstoma“

Kai kurie diplomatai, ypač iš Rytų Europos šalių, ragino NATO nustoti būti tik reaguojančia ir imtis atsakomųjų veiksmų. Toks atsakas būtų lengviausias kibernetinių atakų atveju, kai daugelis šalių turi puolamųjų pajėgumų, bet būtų sunkiau sabotažo ar dronų įsibrovimų atveju. G. C. Dragone sakė, kad „prevencinis smūgis“ galėtų būti laikomas „gynybiniu veiksmu“, bet pridūrė: „Tai nėra artima mūsų įprastam mąstymui ir elgesio būdui.“

Europa patyrė daugybę hibridinių karinių incidentų – kai kurie iš jų priskiriami Rusijai, o kiti lieka neaiškūs – nuo kabelių pažeidimų Baltijos jūroje iki kibernetinių atakų ir dronų skrydžių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų