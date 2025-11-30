 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremliui artimas tinklaraštininkas: Rusijai dar toli iki pergalės

2025-11-30 16:29
šaltinis: ELTA
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 16:29

Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ir valstybinė Rusijos žiniasklaida aktyviai skleidžia melagingą informaciją, kad „frontas Ukrainoje netrukus žlugs“, nors tai neatspindi tikrosios padėties mūšio lauke.

Putinas susitikime su Rusijos pareigūnais (nuotr. SCANPIX)

Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ir valstybinė Rusijos žiniasklaida aktyviai skleidžia melagingą informaciją, kad „frontas Ukrainoje netrukus žlugs“, nors tai neatspindi tikrosios padėties mūšio lauke.

Taip teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.

Anot analitikų, Rusija sąmoningai skleidžia šią informaciją, tikriausiai siekdama priversti Vakarus ir Ukrainą pasiduoti Rusijos reikalavimams, kurių Rusija karinėmis priemonėmis užtikrinti negali.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Masiškai dezertyruoja ir pasiduoda“

Straipsnyje pažymima, kad vienas Kremliui artimas karo tinklaraštininkas pastebėjo, jog po V. Putino lapkričio 27 d. spaudos konferencijos Rusijos valstybinė žiniasklaida plačiai skleidžia melagingus teiginius, neva fronto linija Ukrainoje žlunga, nes Ukrainos pajėgos „masiškai dezertyruoja ir pasiduoda“, palikdamos didelius plotus niekieno neginamus, o Rusijos pajėgos netrukus įsiverš į Kyjivą.

Tinklaraštininkas apkaltino valstybinę Rusijos žiniasklaidą, kad ji suklastojo kai kuriuos teritorinius laimėjimus ir išpūtė perdėtus V. Putino teiginius, tuo tikslu naudodama dirbtinio intelekto (AI) sukurtus vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojamos neva pasiduodančios Ukrainos pajėgos, ir sąmoningai taikydamasi į socialinių tinklų vartotojus, teigė ISW.

„Rusijos valstybinė žiniasklaida taip pat bando sustiprinti Kremliaus pastangas sukurti įspūdį, kad Rusijos pajėgos neišvengiamai sužlugdys Ukrainos pafrontės sektorius, sunaikins geriausiai kovoti paruoštus elitinius ukrainiečių dalinius ir apskritai sumažins Ukrainos kariuomenės kovinį efektyvumą, ir kad Ukraina ir Vakarai turėtų nedelsdami sutikti su Rusijos reikalavimais, kol situacija Ukrainoje nepablogės“, – rašoma straipsnyje.

Tinklaraštininkas patvirtino, kad fronto linija nežlunga, kad Rusijai dar toli iki pergalės, kad Rusijos pajėgoms iniciatyvą išlaikyti brangiai kainuoja ir jos patiria didelius gyvosios jėgos ir technikos nuostolius, kad Ukrainos ir Rusijos pajėgos visoje fronto linijoje vykdo pozicinį karą, o Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimą – visa tai atitinka visus viešai prieinamus įrodymus iš mūšio lauko.

ISW toliau laikosi nuomonės, kad nors padėtis kai kuriuose konkrečiuose fronto sektoriuose, ypač Pokrovsko ir Huliaipolės kryptimis, yra rimta, „Putino ir Rusijos valstybinės žiniasklaidos teiginiai yra perdėti ir neatitinka realybės mūšio lauke, kurią jie teigia atspindintys“.

Ukrainos oro desanto pajėgų vadas Olehas Apostolas pirmiau sakė, kad Ukrainos pajėgos baigė operaciją Dobropilios sektoriuje, stabilizavo padėtį aplink Pokrovską ir užkirto kelią tolesniam rusų puolimui.

2025-11-30 16:56
Pasapnuok, vatnike. Ar žinai, kad po Suomijos ir Švedijos prisijungimo gyveni prie NATO ežero (Baltijos jūros). Jei nepatinka valink į rozziją.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
