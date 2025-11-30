Iš Turkijos – žinia Ukrainai: tai „sukėlė didelį pavojų“

Užsienio reikalų ministerijos atstovas Oncu Keceli pareiškė, kad smūgiai laivams „Kairos“ ir „Virat“ buvo suduoti šiems tanklaiviams esant Turkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje.
Pasak atstovo, atakos „sukėlė didelį pavojų laivybai, gyvybei, turtui ir aplinkos saugumui regione“.
Vėlai šeštadienį socialiniame tinkle paskelbtame pranešime O. Keceli pridūrė, kad Turkija derasi su „atitinkamomis šalimis“ siekdama užkirsti kelią karo Ukrainoje plitimui per Juodąją jūrą ir apsaugoti Turkijos ekonominius interesus.
Ukraina patvirtino, kad penktadienio popietę netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės panaudojo jūrinius dronus smūgiams į tanklaivius. Pranešama, kad abiejų laivų įgulų nariai yra saugūs.
Duomenų bazė „OpenSanctions“, stebinti asmenis ir organizacijas, įtariamus sankcijų vengimu, nurodo, kad šie laivai priklauso laivynui, naudojamam apeiti Rusijai po 2022 metų invazijos į Ukrainą įvestas sankcijas.
