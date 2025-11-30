 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Turkijos – žinia Ukrainai: tai „sukėlė didelį pavojų“

2025-11-30 15:58 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 15:58

Turkijos vyriausybė griežtai pasmerkė Ukrainos dronų atakas prieš du Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivius Juodojoje jūroje.

Volodymyras Zelenskis, Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. Telegram)

Turkijos vyriausybė griežtai pasmerkė Ukrainos dronų atakas prieš du Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivius Juodojoje jūroje.

REKLAMA
5

Užsienio reikalų ministerijos atstovas Oncu Keceli pareiškė, kad smūgiai laivams „Kairos“ ir „Virat“ buvo suduoti šiems tanklaiviams esant Turkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Pasak atstovo, atakos „sukėlė didelį pavojų laivybai, gyvybei, turtui ir aplinkos saugumui regione“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėlai šeštadienį socialiniame tinkle paskelbtame pranešime O. Keceli pridūrė, kad Turkija derasi su „atitinkamomis šalimis“ siekdama užkirsti kelią karo Ukrainoje plitimui per Juodąją jūrą ir apsaugoti Turkijos ekonominius interesus.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina patvirtino, kad penktadienio popietę netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės panaudojo jūrinius dronus smūgiams į tanklaivius. Pranešama, kad abiejų laivų įgulų nariai yra saugūs.

Duomenų bazė „OpenSanctions“, stebinti asmenis ir organizacijas, įtariamus sankcijų vengimu, nurodo, kad šie laivai priklauso laivynui, naudojamam apeiti Rusijai po 2022 metų invazijos į Ukrainą įvestas sankcijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos žvalgyba: Kremlius pradėjo plataus masto rusifikaciją
Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivis (nuotr. SCANPIX)
Turkija: Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivis Juodojoje jūroje atakuotas dronais (3)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Netikėtas smūgis Putinui: artimas pareigūnas pasakė viską, ką galvoja apie karą Ukrainoje (4)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
„Visiškai praras šalį“: Lukašenka pateikė savo prognozę Ukrainai (32)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų