  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šalia Kyjivo per rusų dronų ataką žuvo žmogus, sužeista dar 11

2025-11-30 11:39
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 11:39

Kyjivo srities gubernatorius sekmadienį pranešė, kad per Rusijos dronų ataką Ukrainos sostinės pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeisti.

Asocaityvi (nuotr. SCANPIX)

Kyjivo srities gubernatorius sekmadienį pranešė, kad per Rusijos dronų ataką Ukrainos sostinės pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeisti.

0

Kyjivo srities vadovas Mykola Kalašnykas informavo apie „dar vieną priešo dronų ataką“ ir nurodė, kad gelbėtojai evakuoja daugiaaukščio pastato gyventojus bei gesina gaisrą.

„Deja, dėl priešo atakos Vyšhorode vienas žmogus žuvo, o 11 buvo sužeisti. Tarp jų yra vienas vaikas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Kalašnykas.

Šis naujausias išpuolis surengtas po penktadienio vakarą įvykdytos Rusijos dronų ir raketų atakos, per kurią žuvo trys žmonės, o šimtai tūkstančių gyventojų visoje Ukrainoje liko be elektros.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

