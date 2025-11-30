Ukrainos žvalgyba: Kremlius pradėjo plataus masto rusifikaciją

Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtinama nauja valstybės nacionalinės politikos iki 2036 m. strategija, kurios pagrindą sudaro Rusijos kaip „valstybės civilizacijos“ koncepcija.
Dokumente nustatyti nerealistiški vienalytės pilietinės tapatybės formavimo tikslai: Kremlius planuoja, kad iki 2036 m. 95 proc. gyventojų save laikys „rusais“, o tautinių mažumų santykius teigiamai vertinančiųjų dalis padidės iki 85 proc.
Svarbi strategijos sudedamoji dalis – laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų integracija. Rusija planuoja didelio masto propagandos programų įgyvendinimą Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionuose, siekdama panaikinti bet kokias nacionalinės sąmonės apraiškas, įtvirtinti rusų kalbos dominavimą ir sustiprinti visos Rusijos pilietinę tapatybę.
„Šis kursas iš tiesų skirtas pagreitinti gyventojų rusifikaciją ir agresyviai slopinti ukrainiečių tapatybę“, – pabrėžė agentūra.
Be to, strategijoje daug dėmesio skiriama vadinamosioms „vidaus grėsmėms“: rusofobijai, istorijos iškraipymui, „nedraugiškų šalių“ veiksmams ir etninių anklavų susidarymo rizikai.
Kremlius teigia, kad ketina mažinti etnines ir religines įtampas, tuo tikslų aktyviau naudojant socialinius tinklus ir vaizdo platformas „tradicinėms vertybėms“ propaguoti.
Kita vyriausybei numatyta užduotis – užsienyje formuoti „objektyvų“ Rusijos įvaizdį, ją pristatant kaip demokratinę ir įstatymus gerbiančią valstybę. Maskva planuoja pasinaudoti tarptautinėmis platformomis, kad, nepaisant Rusijoje vis didėjančios ksenofobijos ir vis labiau į vieną etninę grupę orientuotų naratyvų, užsienio auditorijai sudarytų lygybės ir pagarbos teisėms bei laisvėms įspūdį.
„Įgyvendinus šią strategiją, bus dar labiau ribojamos tautinių mažumų teisės apribojimą ir dar griežčiau kontroliuojama informacinė erdvė“, – pažymėjo Ukrainos žvalgyba.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Rusijos valdžios institucijos toliau kuria plataus masto skaitmeninę sistemą, skirtą stebėti piliečius, įskaitant mažų gyvenviečių gyventojus.
