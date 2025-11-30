 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba: Kremlius pradėjo plataus masto rusifikaciją

2025-11-30 16:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 16:21

Rusija ima intensyviau įgyvendinti rusifikavimo politiką užgrobtose teritorijose ir siekia, kad iki 2036 m. 95 proc. šalies gyventojų laikytu save „rusais“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusija ima intensyviau įgyvendinti rusifikavimo politiką užgrobtose teritorijose ir siekia, kad iki 2036 m. 95 proc. šalies gyventojų laikytu save „rusais“.

REKLAMA
1

Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtinama nauja valstybės nacionalinės politikos iki 2036 m. strategija, kurios pagrindą sudaro Rusijos kaip „valstybės civilizacijos“ koncepcija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dokumente nustatyti nerealistiški vienalytės pilietinės tapatybės formavimo tikslai: Kremlius planuoja, kad iki 2036 m. 95 proc. gyventojų save laikys „rusais“, o tautinių mažumų santykius teigiamai vertinančiųjų dalis padidės iki 85 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbi strategijos sudedamoji dalis – laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų integracija. Rusija planuoja didelio masto propagandos programų įgyvendinimą Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionuose, siekdama panaikinti bet kokias nacionalinės sąmonės apraiškas, įtvirtinti rusų kalbos dominavimą ir sustiprinti visos Rusijos pilietinę tapatybę.

REKLAMA

„Šis kursas iš tiesų skirtas pagreitinti gyventojų rusifikaciją ir agresyviai slopinti ukrainiečių tapatybę“, – pabrėžė agentūra.

Be to, strategijoje daug dėmesio skiriama vadinamosioms „vidaus grėsmėms“: rusofobijai, istorijos iškraipymui, „nedraugiškų šalių“ veiksmams ir etninių anklavų susidarymo rizikai.

Kremlius teigia, kad ketina mažinti etnines ir religines įtampas, tuo tikslų aktyviau naudojant socialinius tinklus ir vaizdo platformas „tradicinėms vertybėms“ propaguoti.

REKLAMA
REKLAMA

Kita vyriausybei numatyta užduotis – užsienyje formuoti „objektyvų“ Rusijos įvaizdį, ją pristatant kaip demokratinę ir įstatymus gerbiančią valstybę. Maskva planuoja pasinaudoti tarptautinėmis platformomis, kad, nepaisant Rusijoje vis didėjančios ksenofobijos ir vis labiau į vieną etninę grupę orientuotų naratyvų, užsienio auditorijai sudarytų lygybės ir pagarbos teisėms bei laisvėms įspūdį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Įgyvendinus šią strategiją, bus dar labiau ribojamos tautinių mažumų teisės apribojimą ir dar griežčiau kontroliuojama informacinė erdvė“, – pažymėjo Ukrainos žvalgyba.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Rusijos valdžios institucijos toliau kuria plataus masto skaitmeninę sistemą, skirtą stebėti piliečius, įskaitant mažų gyvenviečių gyventojus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas susitikime su Rusijos pareigūnais (nuotr. SCANPIX)
Kremliui artimas tinklaraštininkas: Rusijai dar toli iki pergalės (3)
Volodymyras Zelenskis, Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. Telegram)
Iš Turkijos – žinia Ukrainai: tai „sukėlė didelį pavojų“ (9)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Netikėtas smūgis Putinui: artimas pareigūnas pasakė viską, ką galvoja apie karą Ukrainoje (4)
Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
„Visiškai praras šalį“: Lukašenka pateikė savo prognozę Ukrainai (32)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų