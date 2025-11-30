 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kazachstanas pareikalavo Ukrainos nesmūgiuoti Rusijos naftos terminalui

2025-11-30 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 18:45

Kazachstanas sekmadienį pareikalavo Ukrainos nutraukti naftos terminalo prie Rusijos krantų atakas po to, kai jį teko uždaryti dėl dronų smūgių. Šiuo terminalu keliauja apie 80 procentų Kazachstano naftos eksporto.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Kazachstanas sekmadienį pareikalavo Ukrainos nutraukti naftos terminalo prie Rusijos krantų atakas po to, kai jį teko uždaryti dėl dronų smūgių. Šiuo terminalu keliauja apie 80 procentų Kazachstano naftos eksporto.

1

Kaspijos naftotiekio konsorciumo (CPC) terminalui netoli Juodosios jūros uosto Novorosijsko dronai šiais metais jau smogė mažiausiai tris kartus.

Šeštadienį, kariniams dronams pažeidus vieną iš trijų jo švartavimosi punktų, šis didžiulis eksporto centras visiškai sustabdė naftos krovą.

Už pastaruosius smūgius Ukraina atsakomybės neprisiėmė.

Kazachstano užsienio reikalų ministerija savo pareiškime teigė, kad šeštadienio ataka, dėl kurios šalis buvo priversta nukreipti tiekimą kita kryptimi, kelia pavojų pasauliniam energetiniam saugumui ir kenkia dvišaliams santykiams.

„Šis incidentas yra trečiasis agresijos aktas prieš išskirtinai civilinį objektą, kurio veikla yra saugoma tarptautinės teisės normomis“, – teigiama ministerijos pareiškime.

„Tikimės, kad Ukrainos pusė imsis veiksmingų priemonių, kad panašių incidentų ateityje būtų išvengta“, – pridūrė ministerija.

JAV įsikūrusio Kaspijos politikos centro duomenimis, Centrinės Azijos šalies naftos eksportas per CPC sudarė apie 6 proc. jos BVP ir maždaug ketvirtadalį jos biudžeto pajamų praėjusiais metais.

CPC naftotiekis, kuris prasideda Kazachstano Tengizo naftos telkinyje ir baigiasi terminale, yra vienas didžiausių pasaulyje pagal transportuojamos naftos kiekį: per jį transportuojama apie 1 proc. viso pasaulio naftos.

Ukrainos kariuomenė per visą karą smūgiuoja Rusijos energetikos infrastruktūrai, teigdama, kad šių atakų tikslas – išsekinti šalies karo iždą ir galimybes finansuoti invaziją.

