Svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas: Rubio įvardijo 1 tikslą

M. Rubio pažymėjo, kad derybų tikslas – ne tik užtikrinti žudynių pabaigą, bet ir „užbaigti karą, po kurio Ukraina išliktų suvereni ir nepriklausoma bei turėtų galimybę pasiekti tikrą klestėjimą“.
Be JAV valstybės sekretoriaus susitikime Amerikai taip pat atstovauja prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos delegacijai Floridoje vadovauja šalies nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.
Lapkričio 23 d. Ukrainos, JAV ir Europos pareigūnai susitiko Ženevoje aptarti Vašingtono pateiktą taikos plano pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Po derybų Ženevoje Ukraina ir JAV susitarė tęsti darbą rengiant bendrus pasiūlymus dėl taikos susitarimo. Abiejų šalių atstovai patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai atsižvelgiama į Ukrainos suverenitetą, be to, juo turi būti užtikrinama ilgalaikė ir teisinga taika.
Po derybų šalys parengė atnaujintą ir patobulintą pagrindų dokumentą, kuriame išdėstomos taikos sąlygos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.