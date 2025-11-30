 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas: Rubio įvardijo 1 tikslą

2025-11-30 17:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 17:57

Sekmadienį JAV Floridos valstijoje susitikus Amerikos ir Ukrainos delegacijoms, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pažymėjo, kad vienas šių derybų tikslų – padėti užtikrinti Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir klestėjimą po karo.

Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienį JAV Floridos valstijoje susitikus Amerikos ir Ukrainos delegacijoms, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pažymėjo, kad vienas šių derybų tikslų – padėti užtikrinti Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir klestėjimą po karo.

0

M. Rubio pažymėjo, kad derybų tikslas – ne tik užtikrinti žudynių pabaigą, bet ir „užbaigti karą, po kurio Ukraina išliktų suvereni ir nepriklausoma bei turėtų galimybę pasiekti tikrą klestėjimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be JAV valstybės sekretoriaus susitikime Amerikai taip pat atstovauja prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.

Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos delegacijai Floridoje vadovauja šalies nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.

Lapkričio 23 d. Ukrainos, JAV ir Europos pareigūnai susitiko Ženevoje aptarti Vašingtono pateiktą taikos plano pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

Po derybų Ženevoje Ukraina ir JAV susitarė tęsti darbą rengiant bendrus pasiūlymus dėl taikos susitarimo. Abiejų šalių atstovai patvirtino, kad bet kokiame būsimame susitarime turi būti visapusiškai atsižvelgiama į Ukrainos suverenitetą, be to, juo turi būti užtikrinama ilgalaikė ir teisinga taika.

Po derybų šalys parengė atnaujintą ir patobulintą pagrindų dokumentą, kuriame išdėstomos taikos sąlygos.

