Zalužno prognozė: karo įšaldymas ir raginimas Ukrainoje dislokuoti branduolinį ginklą

„Mes, ukrainiečiai, žinoma, siekiame visiškos pergalės – Rusijos imperijos žlugimo. Tačiau negalime atmesti ilgalaikio (metams) karo nutraukimo varianto, nes tai yra pernelyg paplitęs karų pabaigos būdas istorijoje“, – rašė jis savo straipsnyje Liga.net.
V. Zalužnas pabrėžė, kad išsekimo karą neįmanoma užbaigti „spaudžiant informaciniais pretekstais“ – šis procesas „priklausys nuo pasiekimų ir nuostolių kariniame, ekonominiame ir politiniame frontuose“. Generolo nuomone, net jei Rusija visiškai užims Donecko ar kitas sritis, tai nesustabdys prezidento Vladimiro Putino, nes jo politinis tikslas – „Ukrainos kaip nepriklausomos valstybės egzistavimo pabaiga“ – vis tiek nebus pasiektas.
Pats V. Zalužnas mano, kad Ukrainos pralaimėjimas bus tik „visiška okupacija dėl jos žlugimo“. Kol kas to neatsitiko, tai nebus pralaimėjimas, bet „faktas, kad kiekvieną kartą sąlygos jai netampa geresnės“, yra „akivaizdus“, pažymėjo jis.
Jo teigimu, išsekimo strategija turi savo „lemiamą smūgį“, o Rusijai tai būtų pilietinis karas. Generolas pabrėžė, kad toks karas bus įmanomas ne tik tuo atveju, jei V. Putinas pasieks politinį tikslą, bet ir tuo atveju, jei Ukraina negaus patikimų saugumo garantijų pasirašius taikos sutartį. V. Zalužno manymu, tai turėtų būti įstojimas į NATO, branduolinio ginklo dislokavimas arba didelio sąjungininkų karinio kontingento dislokavimas šalies teritorijoje.
Visos kitos galimybės, jo nuomone, nepadės užbaigti konflikto, nes „iš esmės pagrindinis politinis Kyjivo tikslas“ yra „atimti iš Rusijos galimybę vykdyti agresiją“ sąlygomis, kai „nebėra tarptautinės teisės ir šią teisę remiančios sistemos“. Tuo pačiu metu V. Zalužnas pridūrė, kad „taika, net ir laukiant kito karo“, suteiks Ukrainai galimybę „politiniams pokyčiams, gilioms reformoms, visapusiškam atsigavimui, ekonomikos augimui ir piliečių sugrįžimui“.
Generolas taip pat atkreipė dėmesį, kad karas Ukrainoje vis labiau įgyja „pasaulinio karo požymių“: nors pagal aukų skaičių jo dar negalima taip vadinti, jo globalinės pasekmės ir poveikis pasauliui jau yra milžiniški.
Putinas reikalauja iš Ukrainos pajėgų pasitraukimo iš Donbaso
Lapkričio 27 d. Putinas pareiškė, kad karo veiksmus sustabdys tik tuo atveju, jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos paliks „užimtas teritorijas“ Donbase. „Jei jie nepasitrauks, mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis“, – pareiškė jis.
V. Putinas taip pat pabrėžė, kad „teisiškai“ susitarti dėl taikos su Ukraina „šiuo metu neįmanoma“. Jis vėl pakartojo rusišką propagandos tiradą, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tariamai neturėjo teisės pratęsti savo įgaliojimų karo padėties sąlygomis, todėl pasirašyti dokumentus su juo „beprasmiška“.
