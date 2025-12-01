 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zalužno prognozė: karo įšaldymas ir raginimas Ukrainoje dislokuoti branduolinį ginklą

2025-12-01 08:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 08:47

Karas tarp Rusijos ir Ukrainos, greičiausiai, nebus galutinai baigtas, o bus įšaldytas ilgam laikui, pareiškė buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas, dabar Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas. 

Zalužno prognozė: karo įšaldymas ir raginimas Ukrainoje dislokuoti branduolinį ginklą (nuotr. SCANPIX)

Karas tarp Rusijos ir Ukrainos, greičiausiai, nebus galutinai baigtas, o bus įšaldytas ilgam laikui, pareiškė buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas, dabar Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Valerijus Zalužnas. 

REKLAMA
4

„Mes, ukrainiečiai, žinoma, siekiame visiškos pergalės – Rusijos imperijos žlugimo. Tačiau negalime atmesti ilgalaikio (metams) karo nutraukimo varianto, nes tai yra pernelyg paplitęs karų pabaigos būdas istorijoje“, – rašė jis savo straipsnyje Liga.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zalužnas pabrėžė, kad išsekimo karą neįmanoma užbaigti „spaudžiant informaciniais pretekstais“ – šis procesas „priklausys nuo pasiekimų ir nuostolių kariniame, ekonominiame ir politiniame frontuose“. Generolo nuomone, net jei Rusija visiškai užims Donecko ar kitas sritis, tai nesustabdys prezidento Vladimiro Putino, nes jo politinis tikslas – „Ukrainos kaip nepriklausomos valstybės egzistavimo pabaiga“ – vis tiek nebus pasiektas.

REKLAMA
REKLAMA

Pats V. Zalužnas mano, kad Ukrainos pralaimėjimas bus tik „visiška okupacija dėl jos žlugimo“. Kol kas to neatsitiko, tai nebus pralaimėjimas, bet „faktas, kad kiekvieną kartą sąlygos jai netampa geresnės“, yra „akivaizdus“, pažymėjo jis.

REKLAMA

Jo teigimu, išsekimo strategija turi savo „lemiamą smūgį“, o Rusijai tai būtų pilietinis karas. Generolas pabrėžė, kad toks karas bus įmanomas ne tik tuo atveju, jei V. Putinas pasieks politinį tikslą, bet ir tuo atveju, jei Ukraina negaus patikimų saugumo garantijų pasirašius taikos sutartį. V. Zalužno manymu, tai turėtų būti įstojimas į NATO, branduolinio ginklo dislokavimas arba didelio sąjungininkų karinio kontingento dislokavimas šalies teritorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Visos kitos galimybės, jo nuomone, nepadės užbaigti konflikto, nes „iš esmės pagrindinis politinis Kyjivo tikslas“ yra „atimti iš Rusijos galimybę vykdyti agresiją“ sąlygomis, kai „nebėra tarptautinės teisės ir šią teisę remiančios sistemos“. Tuo pačiu metu  V. Zalužnas pridūrė, kad „taika, net ir laukiant kito karo“, suteiks Ukrainai galimybę „politiniams pokyčiams, gilioms reformoms, visapusiškam atsigavimui, ekonomikos augimui ir piliečių sugrįžimui“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Generolas taip pat atkreipė dėmesį, kad karas Ukrainoje vis labiau įgyja „pasaulinio karo požymių“: nors pagal aukų skaičių jo dar negalima taip vadinti, jo globalinės pasekmės ir poveikis pasauliui jau yra milžiniški.

Putinas reikalauja iš Ukrainos pajėgų pasitraukimo iš Donbaso

Lapkričio 27 d. Putinas pareiškė, kad karo veiksmus sustabdys tik tuo atveju, jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos paliks „užimtas teritorijas“ Donbase. „Jei jie nepasitrauks, mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis“, – pareiškė jis. 

V. Putinas taip pat pabrėžė, kad „teisiškai“ susitarti dėl taikos su Ukraina „šiuo metu neįmanoma“. Jis vėl pakartojo rusišką propagandos tiradą, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tariamai neturėjo teisės pratęsti savo įgaliojimų karo padėties sąlygomis, todėl pasirašyti dokumentus su juo „beprasmiška“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą
Politologas Šarūnas Liekis (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Politologas Liekis mano, kad karas tęsis dar metus: Rusija stiprėja, o Ukraina kenčia (37)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Scanpix, tv3.lt koliažas)
Zelenskis: Ukrainos derybininkai vyksta į JAV derėtis dėl taikos plano
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: rusai į Ukrainą paleido 600 dronų ir 36 raketas

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų