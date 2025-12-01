M. Simonian pasirodė laidoje „Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“ kanale „Rusija 1“. Laidoje ji sakė, kad Ukraina galėjo išlaikyti Rusijos okupuotą teritoriją, jei Kyjivas „pats nebūtų visko sugadinęs“.
Taip pat sekmadienį NTV kanale buvo transliuojama M. Simonian laida „Č.T.D.“. Ši laida transliuojama vietoje M. Simonian mirusio vyro Tigrano Keosajano laidos „Meždunarodnaja pilorama“.
Pasirodė su peruku
„Agenstvo“ pabrėžia, kad anksčiau buvo rodomos iš anksto nufilmuotos „Č.T.D.“ laidos, dar prieš M. Simonian prarandant plaukus.
„Jei ten aš ir esu gražuolė, tai paskutinį kartą. Plaukai nukrito. Kitas laidas įrašysiu su peruku“, – rašė ji lapkričio 20 d.
Būtent laidoje „Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“ lapkričio 30 d. propagandistė Pirmą kartą pasirodė su juodu peruku.
M. Simonian papasakojo apie savo ligą dar rugsėjo pradžioje, kelias savaites prieš mirštant jos vyrui, kuris nuo sausio buvo komos būsenoje. Spalio pabaigoje propagandistė pradėjo chemoterapinį gydymą.
M. Simonian yra vienos didžiausių valstybinių bendrovių „Rosija segodnia“, kuriai priklauso agentūra „RIA Novosti“, vyriausioji redaktorė. Ji taip pat vadovauja televizijos kanalui RT – vienai iš pagrindinių propagandinių informavimo priemonių, orientuotų į užsienio auditoriją.
ES 2022 m. įtraukė ją į sankcijų sąrašą kaip „valstybinės propagandos svarbią figūrą“, atsakingą už aneksijos Kryme ir separatistų veiksmų Donbase teigiamą pateikimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.