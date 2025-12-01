Išgirdus, ką kalba tinklaraštininkė, internautai pakraupo: ragino taikytis su Rusija

Mergina, turinti daugiau nei 746 tūkst. sekėjų „TikTok“ platformoje, teigė, jog šalis esą turi „ieškoti taikos, o ne kovoti dėl teritorijų“. Šis pasisakymas akimirksniu tapo viena labiausiai aptarinėjamų temų Ukrainos internete ir sukėlė plataus masto pasipiktinimą.
Pareiškimas įplieskė audrą
Publikuotame vaizdo įraše tinklaraštininkė griežtai sukritikavo tuos, kurie pasisako prieš bet kokias taikos derybas. Ji pareiškė:
„Jūs jau taip užknisote su tomis savo žemėmis. Kiek gyvybių pareikalavo šis karas, kiek tėvų palaidojo savo vaikus. Nežinau, kaip jums dar užtenka įžūlumo kalbėti apie kažkokias žemes.“
Šis pareiškimas buvo greitai perpublikuotas dideliuose Ukrainos „Telegram“ kanaluose, o po tinklaraštininkės įrašais socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai emocingų žinučių.
Reakcijos internete
Internautai pabrėžė, kad tokia pozicija ignoruoja realią grėsmę, kurią kelia Rusija, ir menkina tuos, kurie žuvo gindami Ukrainos teritorinį integralumą. Komentarai buvo kontrastingi, tačiau didžioji jų dalis – kritiški:
„O kas gali garantuoti tą taiką?“, „Ką pasakysite šeimoms, kurių artimieji žuvo už šias žemes?“, „Jei norite taikos – paklauskite tų, kurie kariauja“, „Rusija nėra patikima pusė. Jokie susitarimai nesustabdys agresijos.“.
Kiti komentatoriai palaikė nuomonę, kad „žmonių gyvybės svarbiausia“.
Ukrainos tinklaraštininkė Bonka (nuotr. stop kadras)
Tinklaraštininkė paskelbė naują kreipimąsi
Po kilusios kritikos „Bonka“ paskelbė dar vieną vaizdo įrašą, kuriame bandė sukonkretinti, ką turėjo omenyje, sakydama, kad jos žodžiai skirti „tiems, kurie žemę iškelia aukščiau nei žmonių gyvybes“.
Vis dėlto naujas įrašas situacijos nesušvelnino – diskusijos ir toliau verda, o internautai pabrėžia, kad tokie pasisakymai karo metu gali būti pavojingi ir žeidžiantys.
