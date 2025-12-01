 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdus, ką kalba tinklaraštininkė, internautai pakraupo: ragino taikytis su Rusija

2025-12-01 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:25

Ukrainos socialiniuose tinkluose nuo ryto verda diskusijos po to, kai populiari tinklaraštininkė iš Ivano-Frankivsko, prisistatanti „Bonka", paskelbė emocingą vaizdo įrašą, kuriame ragina Ukrainą „pasirašyti taikos sutartį su Rusija"

Ukrainos tinklaraštininkė Bonka (nuotr. stop kadras)

Ukrainos socialiniuose tinkluose nuo ryto verda diskusijos po to, kai populiari tinklaraštininkė iš Ivano-Frankivsko, prisistatanti „Bonka“, paskelbė emocingą vaizdo įrašą, kuriame ragina Ukrainą „pasirašyti taikos sutartį su Rusija“

8

Mergina, turinti daugiau nei 746 tūkst. sekėjų „TikTok“ platformoje, teigė, jog šalis esą turi „ieškoti taikos, o ne kovoti dėl teritorijų“. Šis pasisakymas akimirksniu tapo viena labiausiai aptarinėjamų temų Ukrainos internete ir sukėlė plataus masto pasipiktinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareiškimas įplieskė audrą

Publikuotame vaizdo įraše tinklaraštininkė griežtai sukritikavo tuos, kurie pasisako prieš bet kokias taikos derybas. Ji pareiškė:

„Jūs jau taip užknisote su tomis savo žemėmis. Kiek gyvybių pareikalavo šis karas, kiek tėvų palaidojo savo vaikus. Nežinau, kaip jums dar užtenka įžūlumo kalbėti apie kažkokias žemes.“

Šis pareiškimas buvo greitai perpublikuotas dideliuose Ukrainos „Telegram“ kanaluose, o po tinklaraštininkės įrašais socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai emocingų žinučių.

Reakcijos internete

Internautai pabrėžė, kad tokia pozicija ignoruoja realią grėsmę, kurią kelia Rusija, ir menkina tuos, kurie žuvo gindami Ukrainos teritorinį integralumą. Komentarai buvo kontrastingi, tačiau didžioji jų dalis – kritiški:

„O kas gali garantuoti tą taiką?“, „Ką pasakysite šeimoms, kurių artimieji žuvo už šias žemes?“, „Jei norite taikos – paklauskite tų, kurie kariauja“, „Rusija nėra patikima pusė. Jokie susitarimai nesustabdys agresijos.“.

Kiti komentatoriai palaikė nuomonę, kad „žmonių gyvybės svarbiausia“. 

Ukrainos tinklaraštininkė Bonka (nuotr. stop kadras)

Tinklaraštininkė paskelbė naują kreipimąsi

Po kilusios kritikos „Bonka“ paskelbė dar vieną vaizdo įrašą, kuriame bandė sukonkretinti, ką turėjo omenyje, sakydama, kad jos žodžiai skirti „tiems, kurie žemę iškelia aukščiau nei žmonių gyvybes“.

Vis dėlto naujas įrašas situacijos nesušvelnino – diskusijos ir toliau verda, o internautai pabrėžia, kad tokie pasisakymai karo metu gali būti pavojingi ir žeidžiantys.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

