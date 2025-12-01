Briuselyje susitinkantys ES ministrai aptars paramą Ukrainai ir Europos gynybos stiprinimą

Tikimasi, kad prie ES ministrų prisidės Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, kad pasikeistų nuomonėmis apie svarbiausius Kyjivo gynybos nuo Rusijos poreikius ir tolesnę finansinę bei karinę paramą.
ES ministrai taip pat planuoja aptarti dedamas pastangas didinti bloko gynybos pasirengimą. Pastaraisiais mėnesiais buvo imtasi kelių iniciatyvų. Spalio mėnesį Europos Komisija pateikė pasiūlymus sienų apsaugos, gynybos nuo dronų, oro gynybos ir kosmoso srityse, siekiant sustiprinti Europos karinius pajėgumus ir atgrasyti Rusiją.
Susitikimas rengiamas kitą dieną, kai ES šalys, norinčios gauti paskolas per ES 150 mlrd. eurų gynybos fondą, pavadintą SAFE, turėjo pateikti išsamius planus, kaip planuoja išleisti šias lėšas. Devyniolika iš 27 bloko narių pareiškė susidomėjimą dalyvauti finansavimo schemoje.
Pranešta, kad praėjusią savaitę žlugo derybos dėl Jungtinės Karalystės, ES nepriklausančios šalies, dalyvavimo panaudojant fondo lėšas, nesutarus, koks turėtų būti Londono įnašas. Panašios derybos vyksta ir su Kanada.
