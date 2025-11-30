 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Po susitikimo su Putinu – Lenkijos spjūvis Orbanui

2025-11-30 19:27 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 19:27

Lenkijos nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė planuotą susitikimą su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu dėl kritikos sulaukusių pastarojo derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Maskvoje, sekmadienį pranešė Varšuva.

Orbanas susitiko su Putinu (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė planuotą susitikimą su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu dėl kritikos sulaukusių pastarojo derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Maskvoje, sekmadienį pranešė Varšuva.

REKLAMA
0

V. Orbanas sulaukė griežtos Europos lyderių kritikos, kai penktadienį nuvyko į Rusiją kelių valandų trukmės susitikimui su V. Putinu. Tai buvo ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo tada, kai Maskva, pasiuntusi karius į Ukrainą, pradėjo didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu K. Nawrockio partija susidūrė su klausimais dėl savo santykių su V. Orbano vadovaujama Vengrija. Su Ukraina besiribojanti Lenkija prasidėjus Rusijos karui tapo viena ištikimiausių Kyjivo sąjungininkių.

REKLAMA
REKLAMA

„Dėl premjero Viktoro Orbano vizito Maskvoje ir jo konteksto prezidentas K. Nawrockis nusprendė apriboti savo vizito Vengrijoje programą“, – įraše socialiniame tinkle „X“ paskelbė Lenkijos valstybės sekretorius Marcinas Przydaczas.

REKLAMA

K. Nawrockio vizitas, kuris turėjo prasidėti trečiadienį, dabar apsiribos „išimtinai Višegrado grupės prezidentų susitikimu Estergome“, pridūrė M. Przydaczas, turėdamas omenyje Vidurio Europos šalių aljansą.

V. Orbanas jau seniai laikosi draugiškesnės pozicijos Maskvos atžvilgiu nei daugelis jo kolegų Europoje, ginčydamas Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai ir nepaisydamas bandymų blokuoti rusiškos naftos ir dujų pirkimą.

REKLAMA
REKLAMA

Palaiko glaudžius ryšius ir su Lenkijos dešiniųjų partija „Teisė ir teisingumas“

Nepaisant to, V. Orbano Vengrija palaiko glaudžius ryšius ir su Lenkijos dešiniųjų partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kuri remia K. Nawrockį bei palaikė jo kandidatūrą prezidento rinkimuose šį pavasarį.

Buvęs PiS vyriausybės pareigūnas Marcinas Romanowskis gavo prieglobstį Budapešte, kai Lenkijoje jam buvo pateikta 11 kaltinimų dėl korupcijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visai neseniai buvęs teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro, kuris taip pat dirbo PiS vyriausybėje, išvyko į Vengriją, kol jam dar nebuvo pateikti panašūs kaltinimai.

Po sekmadienio žinios apie atšauktą susitikimą Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha K. Nawrockio sprendimą pavadino labai geru.

„Tai rodo esminę Lenkijos poziciją ir tvirtą solidarumo jausmą, dar kartą patvirtindama jos įsipareigojimą Europos vienybei ir saugumui kritiniu momentu“, – rašė jis sekmadienio vakarą paskelbtame įraše „X“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijos premjeras perspėja: nauji skandalai gali apsunkinti solidarumą su Ukraina (18)
Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
Lenkija siunčia žinią Ukrainai: toleruosite korupciją – pamiršite kelią į ES (49)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų