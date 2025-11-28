Putinas prabilo apie susitikimą su Trumpu: būtų malonu

V. Putinas pareiškė, kad jam būtų malonu susitikti su D. Trumpu Budapešte. Penktadienį Maskvoje lankosi Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis ne kartą siūlė D. Trumpui ir V. Putinui susitikti Budapešte.
„Jei derybų metu bus nuspręsta pasinaudoti Budapešto vieta, aš taip pat labai džiaugsiuosi ir noriu padėkoti jums už pasirengimą padėti“, – susitikimo su V. Orbanu metu pareiškė V. Putinas.
Orbanas – Putino bičiulis
V. Orbanas nuo sugrįžimo į valdžią 2010 m. su V. Putinu buvo susitikęs 15 kartų. Tai bus jau ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo karo prieš Ukrainą pradžios.
V. Orbanas dažnai suerzina kitus ES lyderius, kadangi jis ardo bloko vienybę dėl karo, priešinasi griežtesnėms sankcijoms Maskvai ir žlugdo Kyjivo siekį įstoti į Bendriją. Pernai V. Orbanas papiktino 27 šalių bloko vadovus, nes nuvyko į Maskvą su tariama „taikos misija“ praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vengrija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą ES.
V. Orbanas, kurio kitais metais laukia įtempti rinkimai, anksčiau šį mėnesį Baltuosiuose rūmuose aplankė savo „brangų draugą“ JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Teigiama, kad jis užsitikrino vienerių metų išimtį, susijusią su sankcijomis už rusiškos naftos ir dujų pirkimus, tačiau Vašingtonas oficialaus atleidimo dar nepaskelbė.
D. Trumpas spalio mėnesį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms, praradęs kantrybę dėl V. Putino atsisakymo nutraukti karą prieš Ukrainą.
V. Orbanas turėjo Budapešte surengti planuotą JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl karo Ukrainoje, tačiau D. Trumpas jį atšaukė dar nenustačius datos.
