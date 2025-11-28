 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas prabilo apie susitikimą su Trumpu: būtų malonu

2025-11-28 14:40 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-28 14:40

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pasisakė apie hipotetinį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Ria Novosti“.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pasisakė apie hipotetinį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Ria Novosti“.

REKLAMA
10

V. Putinas pareiškė, kad jam būtų malonu susitikti su D. Trumpu Budapešte. Penktadienį Maskvoje lankosi Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jis ne kartą siūlė D. Trumpui ir V. Putinui susitikti Budapešte.

„Jei derybų metu bus nuspręsta pasinaudoti Budapešto vieta, aš taip pat labai džiaugsiuosi ir noriu padėkoti jums už pasirengimą padėti“, – susitikimo su V. Orbanu metu pareiškė V. Putinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orbanas – Putino bičiulis

V. Orbanas nuo sugrįžimo į valdžią 2010 m. su V. Putinu buvo susitikęs 15 kartų. Tai bus jau ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo karo prieš Ukrainą pradžios.

REKLAMA
REKLAMA

V. Orbanas dažnai suerzina kitus ES lyderius, kadangi jis ardo bloko vienybę dėl karo, priešinasi griežtesnėms sankcijoms Maskvai ir žlugdo Kyjivo siekį įstoti į Bendriją. Pernai V. Orbanas papiktino 27 šalių bloko vadovus, nes nuvyko į Maskvą su tariama „taikos misija“ praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vengrija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą ES.

REKLAMA

V. Orbanas, kurio kitais metais laukia įtempti rinkimai, anksčiau šį mėnesį Baltuosiuose rūmuose aplankė savo „brangų draugą“ JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Teigiama, kad jis užsitikrino vienerių metų išimtį, susijusią su sankcijomis už rusiškos naftos ir dujų pirkimus, tačiau Vašingtonas oficialaus atleidimo dar nepaskelbė.

D. Trumpas spalio mėnesį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms, praradęs kantrybę dėl V. Putino atsisakymo nutraukti karą prieš Ukrainą.

V. Orbanas turėjo Budapešte surengti planuotą JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl karo Ukrainoje, tačiau D. Trumpas jį atšaukė dar nenustačius datos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Orbanas (nuotr. SCANPIX)
Orbanas nepraranda vilties dėl Trumpo ir Putino susitikimo: „Kas atidėta, tas įvyks“ (2)
„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Orbanas atskleidė, kas trukdo Trumpui susitikti su Putinu
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų