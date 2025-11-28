Orbanas susitiko su Putinu: štai apie ką jie kalbasi

Vengrijos premjeras V. Orbanas, susitikęs su Rusijos lyderiu, pareiškė, kad Vengrija yra pasirengusi suteikti vietą deryboms dėl Ukrainos.
Rusijos ir Vengrijos santykiai toliau plėtojasi
V. Putinas savo ruožtu pareiškė, kad „Maskvos ir Budapešto santykiai toliau plėtojasi, nepaisant visų sunkumų, ir neatmetė galimybės, kad JAV ir Rusijos derybos baigsis viršūnių susitikimu Vengrijos sostinėje, rašo UNIAN.
