 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas susitiko su Putinu: štai apie ką jie kalbasi

2025-11-28 13:20 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-28 13:20

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas atvyko į Maskvą susitikti su Vladimiru Putinu. Jis buvo nufotografuotas Kremliuje, kur susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, rašo „Sky News“.

Orbanas susitiko su Putinu: štai apie ką jie kalbasi (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas atvyko į Maskvą susitikti su Vladimiru Putinu. Jis buvo nufotografuotas Kremliuje, kur susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, rašo „Sky News“.

REKLAMA
12

Vengrijos premjeras V. Orbanas, susitikęs su Rusijos lyderiu, pareiškė, kad Vengrija yra pasirengusi suteikti vietą deryboms dėl Ukrainos.

Rusijos ir Vengrijos santykiai toliau plėtojasi

V. Putinas savo ruožtu pareiškė, kad „Maskvos ir Budapešto santykiai toliau plėtojasi, nepaisant visų sunkumų, ir neatmetė galimybės, kad JAV ir Rusijos derybos baigsis viršūnių susitikimu Vengrijos sostinėje, rašo UNIAN.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
ES atšovė Kremliui: akivaizdu, kad Putinas turi tam tikrų sunkumų (2)
Kremlius: europiečiai kraustosi į Rusiją dėl geresnės ekonomikos ir žodžio laisvės (nuotr. SCANPIX)
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą (15)
Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą (nuotr. SCANPIX)
Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą: „Skamba juokingai“ (40)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pareiškė esą pasirengęs kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“ (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-11-28 13:54
Gali jie kalbėtis apie ką tik nori. Urodinai pareina pipec, Хуйло laukia M.Gaddafi arba S.Hussein likimas, Vengrija bus pašalinta iš ES ir NATO, o Orbanas galės auginti rapsus.
Atsakyti
Katė
Katė
2025-11-28 13:22
Ruzzkio subinlaižys!
Atsakyti
Faktas
Faktas
2025-11-28 13:37
30-35 minutes,prieš oficialų pasirodymą,jie kalbėjosi dviese už uždarų durų,ir ką jie ten kalbėjo tikrai ne tik,kad nežinom,bet ir nesužinosim
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų