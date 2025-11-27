 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Niekas nepasikeis": diplomatas įvardijo, kodėl taikos planai kelia nerimą

2025-11-27 20:31
2025-11-27 20:31

Ukrainai vilčių dar mažiau – taip galimus JAV ir Rusijos taikos planus vertina buvęs Ukrainos ambasadorius JAV ir Prancūzijoje bei buvęs Ukrainos užsienio reikalų viceministras Olegas Šamšuras. Pasak jo, derybos stringa, o siūlomi scenarijai numato skausmingas nuolaidas Kijivui ir net gali būti palankūs Maskvai, todėl kalbos apie greitą taiką – tik iliuzija.

Nakties košmaras Charkive: dešimtys sužeistųjų – Rusija smogė gyvenamiesiems rajonams (nuotr. Telegram)
13

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei anksčiau buvo taikomas principas „priimkite ir be jokių diskusijų sutikite“, tai dabar jau aišku, kad taip nebus. Prasidėjo derybos, tai yra įsiklausoma į mūsų derybininkų poziciją... Greičiausiai tai bus gerokai ilgesnis procesas. Yra veiksnių, kurie gali jį visiškai sužlugdyti. Rusai pareiškė, kad jiems naujas projektas po Ženevos netinka. Manau, realus susitarimų pasiekimo terminas – iki metų pabaigos, nors tai visiškai negarantuota“, – sakė O. Šamšuras.

Tuo pat metu jis pažymėjo, kad abiejų taikos planų – JAV pasiūlyto ir Europoje perkurto – problema yra ta, jog jie remiasi bendru principu: tam tikru atlygiu Rusijai ir reikalavimais Ukrainai daryti skaudžias nuolaidas.

„Reikia suprasti, kad, deja, čia niekas radikaliai nepasikeis. Kol kas viskas atrodo labai neaiškiai ir iš esmės yra nepalanku Ukrainai bet kokiomis aplinkybėmis. Todėl bet kokia euforija ar dideli lūkesčiai, kad susitarsime ir kažką iš esmės pakeisime, yra nereikalingi. Tiesiog patarčiau šiek tiek ramiau vertinti situaciją. Galiausiai Ukraina negaus nieko radikaliai teigiamo“, – pridūrė O. Šamšuras.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Taikos derybos

Anksčiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas paskelbė kelis pareiškimus dėl taikos derybų. Visų pirma, jis tvirtino, kad Rusija tęs karą Ukrainoje tol, kol gynybos pajėgos nepasitrauks iš „užimtų teritorijų“.

Jis taip pat pareiškė, kad jei to neįvyks, Rusijos pajėgos „pasieks tai ginkluotomis priemonėmis“.

Tuo tarpu Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas pranešė, kad šią savaitę vyks Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas, kurio metu bus tęsiamos derybos dėl taikos plano.

Jis taip pat nurodė, kad pagrindinis Ukrainos tikslas – kuo greičiau pasiekti ilgalaikę ir deramą taiką.

