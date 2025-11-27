 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vokietija turi slaptą planą karui su Rusija

2025-11-27 18:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 18:13

Apie dešimt aukšto rango Vokietijos karininkų prieš pustrečių metų susitiko Berlyne, kad parengtų slaptą planą karui su Rusija. Dabar jie skuba šį planą įgyvendinti, praneša „The Wall Street Journal“.

Vokietija turi slaptą planą karui su Rusija (nuotr. SCANPIX)
13

Apie dešimt aukšto rango Vokietijos karininkų prieš pustrečių metų susitiko Berlyne, kad parengtų slaptą planą karui su Rusija. Dabar jie skuba šį planą įgyvendinti, praneša „The Wall Street Journal“.

REKLAMA
2

Pradėdama pilno masto invaziją į Ukrainą 2022 m. Rusija nutraukė dešimtmečius trukusį stabilumą Europoje. Nuo tada regione pradėta taip sparčiai stiprinti karinę galią, kaip niekada anksčiau po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tačiau jeigu ateityje kiltų karas, jo baigtis priklausytų ne vien nuo karių ir ginklų skaičiaus mūšio lauke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug ką nulemtų didžiulės logistikos operacijos sėkmė. Tai numatyta „Operaciniame plane Vokietija“ – 1,2 tūkst. puslapių slaptame dokumente, kuris buvo parengtas už Juliuso Leberio kareivinių sienų.

REKLAMA
REKLAMA

Jame suplanuota kaip 800 000 vokiečių, amerikiečių ir kitų NATO valstybių karių būtų perkeliami į rytus prie fronto linijos. Jame nurodomi uostai, upės, geležinkeliai ir keliai, kuriais kareiviai keliautų, ir kaip jie būtų aprūpinami ir apsaugomi kelionės metu.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

NATO kariams tektų judėti per Vokietiją

Timas Stuchtey, Brandenburgo visuomenės ir saugumo instituto vadovas, siūlo pažvelgti į žemėlapį. Jis teigia, kad Alpių kalnai yra natūralus barjeras, todėl karo su Rusija atveju, nesvarbu, kur jis kiltų, NATO kariams tektų judėti per Vokietiją.

Be to, šio dokumento autoriai kaip niekad aiškiai iki šiol kalba apie „visuotinę gynybą“. Ribos tarp civilinės ir karinės sferos susiliejimas primena apie Šaltojo Karo požiūrį. Tačiau toks požiūris atnaujintas pagal naujas grėsmes ir iššūkius, kokių anksčiau nebuvo – nusidėvėjusią Vokietijos infrastruktūrą, netinkamus įstatymus ir mažesnę kariuomenę.

Vokietijos atstovai yra sakę, kad Rusija gali būti pasiruošusi užpulti NATO 2029 metais. Tačiau pasikartojantys šnipinėjimo atvejai, diversijos ir oro erdvės pažeidimai, dėl kurių Vakarų žvalgyba kaltina Maskvą, rodo, kad Rusija gali rengtis pulti anksčiau.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija BNS Foto
„Čia stovi NATO – toliau neisit nė žingsnio“: Vokietijos generolas apie pajėgas Lietuvoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų