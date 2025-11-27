Putinas pareiškė esą pasirengęs kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“

V. Putinas pareiškė, jog yra pasirengęs kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“. Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje, praneša Rusijos naujienų portalai.
„Kas ten puola Witkoffą? Tai kitokio požiūrio atstovai, kurie kartu su Ukrainos elitu nori vogti pinigus ir tęsti karo veiksmus iki paskutinio ukrainiečio. Na, aš jau viešai pasakiau – iš principo mes tam pasirengę“, – pareiškė V. Putinas.
Jis taip pat teigė, kad derybos, kuriose dalyvauja Rusijos atstovai yra tik „informacinis triukšmas“. O projektą, parengtą po Ukrainos ir Europos šalių derybų Ženevoje, pavadino „juokingu“, rašo UNIAN.
Witkoffo ir Ušakovo pokalbio nutekėjimas
„Bloomberg“ paskelbta informacija, telefono pokalbyje tarp Rusijos prezidento patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo ir specialiojo D. Trumpo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo šis iš esmės stojo Rusijos pusėn kare prieš Ukrainą ir patarinėjo, kaip Maskvai geriau pateikti savo „taikos susitarimo“ pasiūlymus JAV prezidentui.
S. Witkoffas V. Putino atstovui pasakojo sakęs JAV prezidentui, jog, jo nuomone, Rusija visada siekė taikos susitarimo.
