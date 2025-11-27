 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putiną nustebino vienas JAV žingsnis

2025-11-27 16:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 16:24

Vladimiras Putinas pareiškė esąs „nustebęs“ JAV sprendimu smogti sankcijomis pagrindinėms Rusijos naftos bendrovėms ir perspėjo, kad Vašingtono veiksmai dar labiau ardo abiejų šalių santykius – Maskva jau ruošia atsakomąjį priemonių paketą, jei Europoje būtų imtasi Rusijos turto konfiskavimo.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
9

Vladimiras Putinas pareiškė esąs „nustebęs“ JAV sprendimu smogti sankcijomis pagrindinėms Rusijos naftos bendrovėms ir perspėjo, kad Vašingtono veiksmai dar labiau ardo abiejų šalių santykius – Maskva jau ruošia atsakomąjį priemonių paketą, jei Europoje būtų imtasi Rusijos turto konfiskavimo.

REKLAMA
0

Rusijos vadovas spaudos konferencijoje buvo paklaustas apie JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putinas sakė, kad buvo „nustebęs“ Vašingtono žingsniu, ir įspėjo, kad tai griauna Rusijos santykius su JAV, rašo „Sky News“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad Rusijos vyriausybė rengia atsakomųjų priemonių paketą „Rusijos turto konfiskavimo Europoje“ atveju.

REKLAMA

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

JAV sankcijos Rusijai

Apribojimai buvo paskelbti praėjusį mėnesį dėl to, ką JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pavadino „Rusijos rimto įsipareigojimo taikos procesui, siekiant užbaigti karą Ukrainoje, trūkumu“.

Priemonės buvo taikytos „Rosneft“ ir „Lukoil“ – dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms – bei dešimtims jų dukterinių įmonių.

REKLAMA
REKLAMA

Šios dvi bendrovės eksportuoja 3,1 mln. barelių naftos per dieną, o vien „Rosneft“ pagamina beveik pusę visos Rusijos naftos produkcijos.

JAV iždo užsienio turto kontrolės biuras apibūdino „Rosneft“ kaip „vertikaliai integruotą energetikos bendrovę, kuri specializuojasi naftos, gamtinių dujų ir naftos produktų gavybos, gamybos, perdirbimo, transportavimo ir pardavimo srityse“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dėl Putino vizito Biškeke pastatytas ekranas slėpti Ukrainos vėliavai (nuotr. Telegram)
Dėl Putino vizito Biškeke pastatyta uždanga slėpti Ukrainos vėliavai
JAV atrado tai, kas gali pakenkti Rusijos karo mašinai (nuotr. SCANPIX)
JAV atrado tai, kas gali pakenkti Rusijos karo mašinai (1)
Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)
Kremlius sureagavo į Trumpo žingsnį dėl naujų sankcijų: „Tai neteisėta“ (11)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Kas žinoma apie naujausią JAV taikos Ukrainoje planą? (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų