Putiną nustebino vienas JAV žingsnis

Rusijos vadovas spaudos konferencijoje buvo paklaustas apie JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms.
V. Putinas sakė, kad buvo „nustebęs“ Vašingtono žingsniu, ir įspėjo, kad tai griauna Rusijos santykius su JAV, rašo „Sky News“.
Jis pridūrė, kad Rusijos vyriausybė rengia atsakomųjų priemonių paketą „Rusijos turto konfiskavimo Europoje“ atveju.
JAV sankcijos Rusijai
Apribojimai buvo paskelbti praėjusį mėnesį dėl to, ką JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pavadino „Rusijos rimto įsipareigojimo taikos procesui, siekiant užbaigti karą Ukrainoje, trūkumu“.
Priemonės buvo taikytos „Rosneft“ ir „Lukoil“ – dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms – bei dešimtims jų dukterinių įmonių.
Šios dvi bendrovės eksportuoja 3,1 mln. barelių naftos per dieną, o vien „Rosneft“ pagamina beveik pusę visos Rusijos naftos produkcijos.
JAV iždo užsienio turto kontrolės biuras apibūdino „Rosneft“ kaip „vertikaliai integruotą energetikos bendrovę, kuri specializuojasi naftos, gamtinių dujų ir naftos produktų gavybos, gamybos, perdirbimo, transportavimo ir pardavimo srityse“.
