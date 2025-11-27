 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atrado tai, kas gali pakenkti Rusijos karo mašinai

2025-11-27 14:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 14:53

JAV ekspertai teigia radę silpnąją Rusijos karinės mašinos vietą – kritiškai svarbias chemines medžiagas, be kurių sustotų karinių padangų ir tepalų gamyba. „The Guardian“ skelbia, kad būtent ši Rusijos priklausomybė gali tapti nauju ir itin veiksmingu sankcijų taikiniu Vakarams.

JAV atrado tai, kas gali pakenkti Rusijos karo mašinai (nuotr. SCANPIX)
13

JAV ekspertai teigia radę silpnąją Rusijos karinės mašinos vietą – kritiškai svarbias chemines medžiagas, be kurių sustotų karinių padangų ir tepalų gamyba. „The Guardian“ skelbia, kad būtent ši Rusijos priklausomybė gali tapti nauju ir itin veiksmingu sankcijų taikiniu Vakarams.

1

Amerikos organizacijos „Dekleptocracy“ ekspertai, tikėtina, atrado Rusijos silpnąją vietą, kurią būtų tikslinga išnaudoti sankcijų režime prieš Kremlių. Kalbama apie chemines medžiagas, naudojamas tepalų ir karinių padangų gamybai, rašo „The Guardian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesniuose spaudimo Rusijai etapuose sankcijos buvo taikytos energetikos bendrovėms, bankams, karinės technikos tiekėjams ir „šešėliniam laivynui“, gabenančiam naftą iš Rusijos, teigiama straipsnyje.

Tačiau lemiamo pažeidžiamumo, kuriuo, kaip manoma, galėtų pasinaudoti JAV, Didžiosios Britanijos ir ES politikai, reikėtų ieškoti Rusijos chemijos pramonėje, gaminančioje tepalus.

„Tepalų trūkumas padarys didelę žalą Rusijos karinei mašinai“, – teigiama naujausiame „Dekleptocracy“ pranešime.

Grupės prezidentas ir buvęs JAV Valstybės departamento Rusijos klausimų ekspertas Christopheris Harrisonas nurodė, kad chemijos pramonės produktai yra „neįmantrūs, bet specifiniai“, skirtingai nei mikroschemos ar naftos sektorius.

Vis dėlto būtent medžiagos, naudojamos karinėje technikoje kaip tepalai, yra itin reikalingos Rusijos karinės mašinos pajėgumams.

Rusijoje jaučiamas didelis „karinių“ padangų komponentų trūkumas

Be to, Rusija turi stiprią naftos pramonę, tačiau jai trūksta savo cheminių medžiagų gamintojų, rašo britų leidinys. Jame taip pat pabrėžiamos padangų pramonės problemos.

Pasak „The Guardian“, britai įvertino amerikiečių tyrimą. Karališkojo jungtinio gynybos tyrimų instituto finansų ir saugumo centro atstovas Thomas Keatingas pareiškė, kad išvados yra vertingos ir patvirtina sankcijų veiksmingumą.

„Kol Rusija sėkmingai perka savo ginkluotosioms pajėgoms reikalingas detales ir kol ji sėkmingai parduoda savo naftą, aplinka lieka turtinga sankcijų taikiniams“, – teigė T. Keatingas.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)
Kremlius sureagavo į Trumpo žingsnį dėl naujų sankcijų: „Tai neteisėta“ (11)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Kas žinoma apie naujausią JAV taikos Ukrainoje planą? (4)
Karas Ukrainoje
JAV gali padėti Ukrainai laimėti karą: įvardijo esminį žingsnį (30)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (19)

