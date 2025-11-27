JAV atrado tai, kas gali pakenkti Rusijos karo mašinai

Amerikos organizacijos „Dekleptocracy“ ekspertai, tikėtina, atrado Rusijos silpnąją vietą, kurią būtų tikslinga išnaudoti sankcijų režime prieš Kremlių. Kalbama apie chemines medžiagas, naudojamas tepalų ir karinių padangų gamybai, rašo „The Guardian“.
Ankstesniuose spaudimo Rusijai etapuose sankcijos buvo taikytos energetikos bendrovėms, bankams, karinės technikos tiekėjams ir „šešėliniam laivynui“, gabenančiam naftą iš Rusijos, teigiama straipsnyje.
Tačiau lemiamo pažeidžiamumo, kuriuo, kaip manoma, galėtų pasinaudoti JAV, Didžiosios Britanijos ir ES politikai, reikėtų ieškoti Rusijos chemijos pramonėje, gaminančioje tepalus.
„Tepalų trūkumas padarys didelę žalą Rusijos karinei mašinai“, – teigiama naujausiame „Dekleptocracy“ pranešime.
Grupės prezidentas ir buvęs JAV Valstybės departamento Rusijos klausimų ekspertas Christopheris Harrisonas nurodė, kad chemijos pramonės produktai yra „neįmantrūs, bet specifiniai“, skirtingai nei mikroschemos ar naftos sektorius.
Vis dėlto būtent medžiagos, naudojamos karinėje technikoje kaip tepalai, yra itin reikalingos Rusijos karinės mašinos pajėgumams.
Rusijoje jaučiamas didelis „karinių“ padangų komponentų trūkumas
Be to, Rusija turi stiprią naftos pramonę, tačiau jai trūksta savo cheminių medžiagų gamintojų, rašo britų leidinys. Jame taip pat pabrėžiamos padangų pramonės problemos.
Pasak „The Guardian“, britai įvertino amerikiečių tyrimą. Karališkojo jungtinio gynybos tyrimų instituto finansų ir saugumo centro atstovas Thomas Keatingas pareiškė, kad išvados yra vertingos ir patvirtina sankcijų veiksmingumą.
„Kol Rusija sėkmingai perka savo ginkluotosioms pajėgoms reikalingas detales ir kol ji sėkmingai parduoda savo naftą, aplinka lieka turtinga sankcijų taikiniams“, – teigė T. Keatingas.
