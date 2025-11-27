 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Dėl Putino vizito Biškeke pastatyta uždanga slėpti Ukrainos vėliavai

2025-11-27 16:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 16:01

Kirgizijoje Vladimirui Putinui surengtas išskirtinis priėmimas sukėlė ne tik eismo chaosą sostinėje, bet ir skandalą – šalies valdžia, anot žiniasklaidos, specialiai pastatė milžinišką ekraną, kad Rusijos lyderis nepamatytų šalia esančios Ukrainos ambasados ir jos vėliavos.

Dėl Putino vizito Biškeke pastatytas ekranas slėpti Ukrainos vėliavai (nuotr. Telegram)

Kirgizijoje Vladimirui Putinui surengtas išskirtinis priėmimas sukėlė ne tik eismo chaosą sostinėje, bet ir skandalą – šalies valdžia, anot žiniasklaidos, specialiai pastatė milžinišką ekraną, kad Rusijos lyderis nepamatytų šalia esančios Ukrainos ambasados ir jos vėliavos.

0

Lapkričio 26 d., kaip pažymi „Agenstvo“, V. Putino limuzinas važiavo į prezidento rūmus.

V. Putino vizito metu visos Biškeko mokyklos perėjo prie nuotolinio mokymo, o lapkričio 26 d. vakare, žiniasklaidos teigimu, „miestas stovėjo kamščiuose“ dėl su Kremliaus vadovo vizitu susijusių apribojimų.

Politologas Arkadijus Dubnovas paaiškino, kad V. Putino vizitas į Biškeką yra „itin svarbus“ priimančiajai šaliai, nes jis vyksta prieš lapkričio 30 d. Kirgizijoje numatytus neeilinius parlamento rinkimus.

„Naujos protokolo taisyklės“

Maža to, lapkričio 26 d. ukrainiečių žurnalistas Grigorijus Pyrlikas savo „Telegram“ kanale parašė, kad tarp Žaparovo rezidencijos, kurią V. Putinas ketina aplankyti lapkričio 27 d. per CSTO viršūnių susitikimą, ir šalia esančios Ukrainos ambasados Kirgizijoje statomas didžiulis ekranas, kuris „paslėps ambasados pastatą ir geltonai mėlyną Ukrainos vėliavą“.

Komentuodamas situaciją „Azattyk Media“, Ukrainos ambasadoriaus Kirgizijoje patarėjas Denisas Avtonomovas pareiškė, kad įvykių nekomentuos, tačiau „priežastinis ryšys, akivaizdu, yra“.

Kirgizijos valdžia ekrano pastatymą aiškino „naujomis protokolo taisyklėmis“.

