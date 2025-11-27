 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merkel patikslino savo žodžius: Baltijos šalys ir Lenkija nekaltos dėl karo

2025-11-27 15:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 15:05

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel paaiškino, kad nekaltina Lenkijos ir Baltijos šalių dėl to, jog Rusija užpuolė Ukrainą, ir tokius teiginius pavadino melaginga naujiena. 

Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
13

Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel paaiškino, kad nekaltina Lenkijos ir Baltijos šalių dėl to, jog Rusija užpuolė Ukrainą, ir tokius teiginius pavadino melaginga naujiena. 

Ketvirtadienį A. Merkel visuomeniniam transliuotojui „Phoenix“ sakė, kad ištrauka iš jos autobiografijos „Laisvė“ buvo pateikta „netinkamame kontekste“. 

Ištraukoje teigiama, kad Baltijos šalys ir Lenkija atmetė A. Merkel 2021 m. pasiūlytą dialogo su Rusija formatą. Tačiau A. Merkel tvirtino, kad tai „nesusiję su kaltės priskyrimu“. 

„Kilo šis karas, jis pakeitė mūsų pasaulį, tai Rusijos Federacijos (...) Vladimiro Putino agresija“, – sakė A. Merkel. „Niekas iš mūsų – aš ir visi kiti – negalėjome užkirsti kelio šiam karui,“ – pridūrė ji.

„Visiškos spėlionės“

Kalbėdama apie buvusio užsienio reikalų ministro Sigmaro Gabrielio pareiškimą, kad karas Ukrainoje nebūtų kilęs, jei ji būtų likusi valdžioje, A. Merkel teigė, kad tai „visiškos spėlionės“. 

Ji sakė, kad koronaviruso pandemija turėjo didelį poveikį, nes nutrūko įprasto pobūdžio dialogas ir ji nebegalėjo nuolat kalbėtis su Rusijos prezidentu V. Putinu. Šis koronaviruso poveikis buvo „dar didesnis bendraujant su šalimis, kurios nėra demokratiškai valdomos“, – sakė ji. 

Nepaisant to, jai daugelį metų buvo aišku, kad V. Putinas kelia rimtą pavojų, sakė buvusi Vokietijos kanclerė.

