Ukraina ir JAV šią savaitę tęs derybas dėl taikos plano

„Šios savaitės pabaigoje Ukrainos ir JAV delegacijos tęs bendrą darbą, siekdamos plėtoti Ženevoje pasiektus rezultatus“, – sakė A. Jermakas.
Ruošiasi konstruktyviam pokalbiui su JAV
Jis pabrėžė, kad svarbu neprarasti produktyvumo ir dirbti sparčiai.
„Mūsų pagrindinis bendras tikslas su partneriais išlieka nepakitęs – kuo greičiau pasiekti ilgalaikę ir deramą taiką Ukrainoje. Kaip ir Ženevoje, taip ir dabar ruošiamės konstruktyviam pokalbiui, kad pasiektume apčiuopiamą pažangą nustatant žingsnius karui užbaigti“, – teigė A. Jermakas.
Jis taip pat padėkojo amerikiečių komandai už nepertraukiamą darbą.
