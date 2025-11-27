 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas rėžė: derybos su dabartine Ukrainos valdžia – „beprasmės“

2025-11-27 17:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 17:02

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad bet kokių dokumentų pasirašymas su dabartine Ukrainos vadovybe esą neturi prasmės. Anot jo, Kyjivas padarė „strateginę klaidą“ neorganizavęs rinkimų ir dėl to šiandien, V. Putino teigimu, derybos su Ukraina teisiškai neįmanomos.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad bet kokių dokumentų pasirašymas su dabartine Ukrainos vadovybe esą neturi prasmės. Anot jo, Kyjivas padarė „strateginę klaidą“ neorganizavęs rinkimų ir dėl to šiandien, V. Putino teigimu, derybos su Ukraina teisiškai neįmanomos.

V. Putinas teigia, kad dokumentų pasirašymas su dabartine Ukrainos vadovybe yra „beprasmis“.

Ukraina padarė strateginę klaidą

Atsakydamas į vieną iš klausimų, V. Putinas pabrėžė, jog Ukraina padarė strateginę klaidą, nes „bijodama“ nesiryžo surengti rinkimų.

Jis akcentuoja, kad Rusija surengė rinkimus net ir būdama ginkluoto konflikto sąlygomis. Pasak V. Putino, Rusija galiausiai siekia susitarti su Ukraina, tačiau šiuo metu tai esą teisiškai neįmanoma.

Jis taip pat teigia norintis, kad Ukrainą valdytų „sveiki žmonės“, kurie „ilgalaikėje perspektyvoje siektų sukurti normalius santykius su Rusija“.

o tempora...!
o tempora...!
2025-11-27 17:19
Čia putleris pasufleravo, ką Zelenskis turėtų atsakyti Trumpui apie jo siūlomas derybas: "Derybos su terorist/žudiku yra neįmanomos ir nusikalstamos. Grobikas turi išvesti savo samdinių ir maroderių gaują, o tada DERĖSIMĖS dėl padarytos žalos atlyginimo, materialinės ir moralinės".
Kad šitas kremliausmafijozas dar gali taip veblenti, tai supusvusių Vakrų politikos rezultatas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
