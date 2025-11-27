V. Putinas teigia, kad dokumentų pasirašymas su dabartine Ukrainos vadovybe yra „beprasmis“.
Ukraina padarė strateginę klaidą
Atsakydamas į vieną iš klausimų, V. Putinas pabrėžė, jog Ukraina padarė strateginę klaidą, nes „bijodama“ nesiryžo surengti rinkimų.
Jis akcentuoja, kad Rusija surengė rinkimus net ir būdama ginkluoto konflikto sąlygomis. Pasak V. Putino, Rusija galiausiai siekia susitarti su Ukraina, tačiau šiuo metu tai esą teisiškai neįmanoma.
Jis taip pat teigia norintis, kad Ukrainą valdytų „sveiki žmonės“, kurie „ilgalaikėje perspektyvoje siektų sukurti normalius santykius su Rusija“.
Kad šitas kremliausmafijozas dar gali taip veblenti, tai supusvusių Vakrų politikos rezultatas.