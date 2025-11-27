 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą: „Skamba juokingai“

2025-11-27 19:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 19:12

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „melu“ ir „visiška nesąmone“ pavadino teiginius, kad Rusija ketina pulti Europą.

Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „melu“ ir „visiška nesąmone“ pavadino teiginius, kad Rusija ketina pulti Europą.

„Mums tai skamba juokingai. Tiesa yra ta, kad mes to niekada neplanavome. Bet jei jie nori tai iš mūsų išgirsti, gerai, galime tai užfiksuoti. Nėra klausimų“, – pareiškė V. Putinas spaudos konferencijoje baigdamas savo vizitą Kirgizijos sostinėje Biškeke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putinas jau ne kartą atmetė Europos politikų kaltinimus, kad Rusija po Ukrainos ketina pulti ir kitas Europos šalis. Tačiau tokie jo tikinimai ypač po invazijos į Ukrainą Vakaruose kelia abejonių. Ir prieš užpuldamas Ukrainą V. Putinas tvirtino, kad to daryti neplanuoja.

Putinas pasirengęs taikos deryboms

V. Putinas patvirtino ir savo pasirengimą taikos deryboms. Kitą savaitę Maskvoje laukiama JAV atstovų pokalbiams dėl galimos karo, kuris trunka jau beveik ketverius metus, pabaigos. Čia bus kalbama ir apie saugumo garantijas Ukrainai bei Europai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kaip pagrindinę susitarimo sąlygą V. Putinas vėl nurodė Ukrainos dalinių pasitraukimą iš Donecko ir Luhansko sričių Donbase. Priešingu atveju Rusija esą tęs karą, kad pasiektų savo tikslą visiškai kontroliuoti šias teritorijas.

Aha
Aha
2025-11-27 19:23
Taigi jis ir Ukrainos nepuola. Jis tam sugalvos šimtą kitų pavadinimų
Atsakyti
gustas
gustas
2025-11-27 19:19
...tikėti rusais, tai 99% tikimybė, kad liksi durniaus vietoje...
Atsakyti
