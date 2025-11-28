Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata

NABU ir SAP lapkričio 28-osios rytą vykdo kratą prezidento kanceliarijos vadovo A. Jermako biure Vyriausybės kvartale.
Žurnalistams pavyko nufilmuoti, kaip į vyriausybinio kvartalo teritoriją įėjo apie 10 NABU ir SAP darbuotojų.
„Ukrainska pravda“ siekia gauti NABU komentarą.
Didelio masto grobstymai bendrovėje „Energoatom“
Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus bendrovėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.
UP rašė, kad T. Mindičius išvyko į Izraelį (jis turi šio šalies pilietybę) keletą valandų prieš kratas korupcijos byloje. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas taip pat minimas baudžiamosios bylos medžiagoje.
NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.
