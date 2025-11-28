 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
29
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata

2025-11-28 08:49 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-28 08:49

Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai.

Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata (nuotr. Telegram)

Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai.

REKLAMA
29

NABU ir SAP lapkričio 28-osios rytą vykdo kratą prezidento kanceliarijos vadovo A. Jermako biure Vyriausybės kvartale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žurnalistams pavyko nufilmuoti, kaip į vyriausybinio kvartalo teritoriją įėjo apie 10 NABU ir SAP darbuotojų.

REKLAMA
REKLAMA

„Ukrainska pravda“ siekia gauti NABU komentarą.

Didelio masto grobstymai bendrovėje „Energoatom“

Lapkričio pradžioje NABU paskelbė apie didelio masto grobstymus bendrovėje „Energoatom“, kuri valdo visas šalies atomines elektrines. Schemos vadovu buvo įvardytas buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris ir draugas Timuras Mindičius, o galimais naudos gavėjais – aukšti pareigūnai.

REKLAMA

UP rašė, kad T. Mindičius išvyko į Izraelį (jis turi šio šalies pilietybę) keletą valandų prieš kratas korupcijos byloje. Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas taip pat minimas baudžiamosios bylos medžiagoje. 

NABU tyrimo fone pasirodė pranešimų, kad V. Zelenskio oponentai ir šalininkai ragino jį atleisti A. Jermaką. Ukrainos prezidentas atsisakė tai padaryti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„The Atlantic“: Trumpo „taikos planas“ – gudri taktika (4)
V. Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis pranešė apie svarbias derybas: su kuo – neatskleidė (10)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Putinas gali iš karto atmesti naują taikos plano versiją (88)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
„Esame pasirengę“: Zelenskis siunčia žinią JAV ir Europai (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bruknė
Bruknė
2025-11-28 09:10
Jermakas faktinis prezidentas. Zelenskis net ne aktorius, vaidinantis prezidentą, jis maždaug kaskadininkas specialioms verksmingoms scenoms. Nausėda, pasiruošk suteiktų Lietuvos valstybės apdovanojimų atėmimui iš Zelenskio. Su Drobiazko ten nesulyginami dalykai.
Atsakyti
O
O
2025-11-28 09:25
Gerbiamas JAV prezidente Trampai,įsteik ir Lietuvoje tokią tik JAV admistracijai pavaldžią NABU.
Atsakyti
nejaugi parasete apie tai?
nejaugi parasete apie tai?
2025-11-28 08:55
kazkas naujo...taigi pata didziausias patriotas tas urodas))))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų