„The Atlantic“: Trumpo „taikos planas“ – gudri taktika

JAV prezidento Donaldo Trumpo bandymai tapti taikos Ukrainoje varomąja jėga primena švytuoklę, svyruojančią tarp Rusijos ir Ukrainos pozicijų ir kartais stabtelinčią viduryje nusivylimui išreikšti. Taip dabartinę situaciją vertina „The Atlantic“ autoriai.
„Manėme, kad bandysime atverti duris, bet jos jau buvo atviros. Jie buvo pasirengę deryboms“, – sakė JAV pareigūnas, komentuodamas Dano Driscollio vizitą.
Derybų Ženevoje metu sąrašas sutrumpintas iki 19 punktų, o D. Trumpas į Maskvą siunčia dar vieną savo pasiuntinį pristatyti pataisytos plano versijos.
Trumpo taikos pastangos stringa
„Dabar jo likimas priklauso nuo Rusijos prezidento pasirengimo eiti į kompromisą. Būtent šiame taške Trumpo taikos pastangos kol kas stringa“, – rašoma straipsnyje.
Leidinys primena, kad rusai jau aiškiai parodė neketinantys atsisakyti pagrindinių reikalavimų – tų pačių, kuriuos V. Putinas išdėstė D. Trumpui susitikime Aliaskoje.
Anot autorių, jei Maskvos pozicija nesikeis, visos pastangos tiesiog sugrąžins taikos procesą į pradinį tašką.
„Šį Trumpo bandymą galima vertinti kaip derybų taktiką, kuria siekiama priversti Maskvą nusileisti. Tačiau dauguma Trumpo sąjungininkų Europoje mano, kad strategija žlugs, jei Baltieji rūmai nepripažins dviejų esminių karo faktų: pirma, jį pradėjo Rusija; antra, Ukraina ir jos sąjungininkai turi priversti Rusiją jį nutraukti“, – teigiama publikacijoje.
Straipsnyje cituojamas vienas Europos pareigūnas pabrėžia, kad ES buvo parengusi savo planą: „Mes nesuprantame, kodėl JAV jo atsisakė. Akivaizdu, kad kas nors įtikino Trumpą, jog Ukraina pralaimės.“
Žurnalistų nuomone, V. Zelenskiui dabar tenka balansuoti tarp dviejų prioritetų: visuomenės nenoro atiduoti žemių, už kurių gynybą paaukota tiek gyvybių, ir būtinybės parodyti, kad taikos kliūtis išlieka Rusija, o ne Ukraina.
