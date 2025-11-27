 
Karas Ukrainoje

Zelenskis pranešė apie svarbias derybas: su kuo – neatskleidė

2025-11-27 21:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 21:09

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad jau kitą savaitę planuojamos itin svarbios derybos, tačiau kol kas jis neatskleidžia, su kuo jos vyks, praneša „Telegram“ kanalas UNIAN.

13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad jau kitą savaitę planuojamos itin svarbios derybos, tačiau kol kas jis neatskleidžia, su kuo jos vyks, praneša „Telegram“ kanalas UNIAN.

2

„Kitą savaitę vyks svarbios derybos ne tik mūsų delegacijai, bet ir man“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Susitiks JAV ir Ukrainos delegacijos

Savaitės pabaigoje Ukrainos ir JAV delegacijos vėl sės prie derybų stalo – tai patvirtino prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Pasak jo, šalys sieks pratęsti Ženevoje pradėtus darbus ir priartėti prie ilgalaikio taikos plano, kurio detalės pastarosiomis dienomis sukėlė nemažai diskusijų, rašo „Ukrinform“.

„Šios savaitės pabaigoje Ukrainos ir JAV delegacijos tęs bendrą darbą, siekdamos plėtoti Ženevoje pasiektus rezultatus“, – sakė A. Jermakas.

