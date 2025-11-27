Zelenskis pranešė apie svarbias derybas: su kuo – neatskleidė

„Kitą savaitę vyks svarbios derybos ne tik mūsų delegacijai, bet ir man“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.
Susitiks JAV ir Ukrainos delegacijos
Savaitės pabaigoje Ukrainos ir JAV delegacijos vėl sės prie derybų stalo – tai patvirtino prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Pasak jo, šalys sieks pratęsti Ženevoje pradėtus darbus ir priartėti prie ilgalaikio taikos plano, kurio detalės pastarosiomis dienomis sukėlė nemažai diskusijų, rašo „Ukrinform“.
„Šios savaitės pabaigoje Ukrainos ir JAV delegacijos tęs bendrą darbą, siekdamos plėtoti Ženevoje pasiektus rezultatus“, – sakė A. Jermakas.
