Šaudynės prie Baltųjų rūmų įsiutino Trumpą: „Gyvulys, įvykdęs šį žiaurumą, sumokės didžiausią kainą“

Vašingtono centre – kurtinantis sirenų gausmas ir pirmoji pagalba dviems ant žemės gulintiems nacionalinės gvardijos kariams. Visai šalia Baltųjų rūmų įvyko šaudynės. Iš už kampo atbėgęs vyras paleido šūvius į gatvėje patruliavusius karius.
„Tai tiesiog neįtikėtina, jei atvirai. Užtrukau pora minučių, kol suvokiau, kokia rimta ši situacija“, – sakė liudininkas Michaelas Ryanas.
Į galvą pašauti kariai nedelsiant išskraidinti į ligoninę. Jų būklė kritinė. Netrukus paaiškėjo, kad į karius šaudė 29-erių Afganistano pilietis, į Jungtines Valstijas atvykęs prieš ketverius metus ir šiemet gavęs ten prieglobstį. D. Trumpas sako, kad šis teroro aktas Padėkos dienos išvakarėse – tai išpuolis prieš visą Ameriką.
„Kaip JAV prezidentas, esu pasiryžęs užtikrinti, kad gyvulys, įvykdęs šį žiaurumą, sumokėtų pačią didžiausią įmanomą kainą“, – komentavo JAV prezidentas D. Trumpas.
Užpuolikas Amerikoje atsidūrė po chaotiško amerikiečių pajėgų atsitraukimo iš Afganistano. Jis, kaip ir tūkstančiai kitų, bėgo nuo Talibano režimo, nes Afganistane bendradarbiavo su amerikiečių vyriausybinėmis įstaigomis ir taip tapo Talibano priešu.
D. Trumpas paskelbė, kad po šio išpuolio neribotam laikui stabdo visų Afganistano piliečių imigracijos prašymų nagrinėjimą.
