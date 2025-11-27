 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas žada neleisti PAR dalyvauti G-20 ir nutraukti finansavimą: kaltina dėl elgesio su JAV atstovu

2025-11-27 11:49 / šaltinis: BNS
2025-11-27 11:49

Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad neleis Pietų Afrikos Respublikai (PAR) dalyvauti kitų metų Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime savo golfo klube Majamyje ir sustabdys visus mokėjimus ir subsidijas šiai šaliai dėl jos elgesio su vienu JAV vyriausybės atstovu šiais metais vykusiame pasaulio lyderių susitikime.

Nedirbančius skrydžių valdymo dispečerius Trumpas išvadino nepatriotiškais. EPA-ELTA nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas nusprendė nedalyvauti praėjusį savaitgalį PAR surengtame aukščiausiojo lygio susitikime su JAV vyriausybės delegacija, sakydamas, kad taip pasielgė dėl to, jog sistemingai žudomi baltaodžiai afrikanai.

Šį teiginį PAR, dešimtmečius skendėjusi rasinio apartheido gniaužtuose, atmetė kaip nepagrįstą.

Respublikonų prezidentas socialiniuose tinkluose parašė, kad pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui PAR atsisakė perduoti G-20 susitikimo organizavimo įgaliojimus JAV ambasados vyresniajam atstovui.

„Todėl, mano nurodymu, Pietų Afrika negaus kvietimo į 2026 metų G-20 susitikimą, kuris kitais metais vyks didžiajame Majamio mieste Floridoje“, – D. Trumpas paskelbė socialiniame tinkle „Truth Social“.

„Pietų Afrika pademonstravo pasauliui, kad ji nėra šalis, verta narystės bet kur, – sakė jis. – Ir mes ketiname nutraukti visus mokėjimus ir subsidijas jiems, ir tai įsigalios nedelsiant.“

PAR pasmerkė JAV prezidento sprendimą, pavadindama šį žingsnį baudžiamuoju ir iškreipiančiu pasaulinį bendradarbiavimą.

Pretorija vėlai trečiadienį paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad PAR yra savarankiška G-20 narė ir kad dėl jos vietos šiame bloke sprendžia kitos narės.

„Pietų Afrika yra suvereni konstitucinė demokratinė šalis ir nevertina kitos šalies įžeidinėjimų dėl jos narystės ir vertingumo dalyvauti pasaulinėse platformose“, – teigė prezidentūra ir pažadėjo toliau dalyvauti visuose G-20 susitikimuose.

PAR pareiškė, kad JAV sprendimą paskirti vietos ambasados pareigūną G-20 susitikimo įgaliojimų perdavimui laiko įžeidimu. Vietoj to ceremonija įvyko jos Užsienio reikalų ministerijos pastate pasibaigus renginiui, „nes JAV nedalyvavo viršūnių susitikime“, teigiama PAR prezidento Cyrilo Ramaphosos (Sirilo Ramafosos) biuro pareiškime.

PAR taip pat pasisakė prieš plačiai atmestus D. Trumpo teiginius, kad afrikanų ūkininkai žudomi ir iš jų atimama žemė, ir sakė, kad D. Trumpas „toliau taiko baudžiamąsias priemones Pietų Afrikai, remdamasis dezinformacija ir iškraipymais apie mūsų šalį“.

Tam tikra prasme D. Trumpas kitų metų G-20 viršūnių susitikimą laiko asmeniniu, nes paskelbė, kad jis vyks jo golfo klube Dorale, Floridoje.

Šių metų aukščiausiojo lygio susitikimą Johanesburge, kuris pirmą kartą surengtas Afrikoje, boikotavo Jungtinės Valstijos, vienos iš G-20 steigėjų ir didžiausia pasaulio ekonomika.

Vašingtonas nepasirašė susitikimo deklaracijos, kurioje daugiau dėmesio skiriama besivystančioms šalims aktualiems klausimams, o D. Trumpo administracija išreiškė nepritarimą PAR darbotvarkei, ypač toms jos dalims, kuriose daugiausia dėmesio skiriama klimato kaitai.

JAV rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą G-20, todėl ilgalaikis PAR vykusio susitikimo deklaracijos rezultatas lieka neaiškus.

