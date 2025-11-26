 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaudynės Vašingtone: netoli Baltųjų rūmų pašautų karių būklė tikslinama

Atnaujinta 23:48
2025-11-26 22:14 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-26 22:14

Netoli Baltųjų rūmų trečiadienį pašauti Nacionalinės gvardijos kariai, nurodė Vakarų Virdžinijos valstijos gubernatorius, pareikšdamas, kad nėra tikras dėl jų būklės.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
6

Netoli Baltųjų rūmų trečiadienį pašauti Nacionalinės gvardijos kariai, nurodė Vakarų Virdžinijos valstijos gubernatorius, pareikšdamas, kad nėra tikras dėl jų būklės.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis
Anksčiau gubernatorius Patrickas Morrisey teigė, šie Nacionalinės gvardijos kariai iš Vakarų Virdžinijos neišgyveno.

„Šiuo metu gauname prieštaringą informaciją apie dviejų mūsų gvardijos narių būklę ir pateiksime papildomą informaciją“, – sakė jis. 

Pranešama, kad šaudymas įvyko maždaug už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų. 

Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad kariai gydomi ligoninėje, tačiau jų būklė buvo kritinė.

„Gyvulys, kuris pašovė du Nacionalinės gvardijos karius, abu buvo sunkiai sužeisti ir dabar yra dviejose skirtingose ligoninėse, taip pat yra sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, sumokės labai didelę kainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas. 

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt nurodė, kad incidento metu D. Trumpas buvo Floridoje, tačiau buvo greitai informuotas apie situaciją.

Vienas pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Jis taip pat nukentėjo incidento metu, tačiau patirti sužalojimai nekelia pavojaus jo gyvybei, pridūrė pareigūnas. 

Vietos pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo nugabentas į ligoninę. 

Skelbiama, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gausus JAV slaptosios tarnybos bei Alkoholio, šaunamųjų ginklų ir tabako biuro (AFT) agentų būrys, o netoliese budi Nacionalinės gvardijos kariai. Teritorija taip pat stebima iš sraigtasparnių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pilietis
Pilietis
2025-11-26 22:51
Kur yra migrantai, ten žudymai, prievartavimai ir vagyatės.
