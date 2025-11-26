Šaudynės Vašingtone: netoli Baltųjų rūmų pašautų karių būklė tikslinama

Anksčiau gubernatorius Patrickas Morrisey teigė, šie Nacionalinės gvardijos kariai iš Vakarų Virdžinijos neišgyveno.
„Šiuo metu gauname prieštaringą informaciją apie dviejų mūsų gvardijos narių būklę ir pateiksime papildomą informaciją“, – sakė jis.
Pranešama, kad šaudymas įvyko maždaug už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų.
It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact…REKLAMAREKLAMA— Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad kariai gydomi ligoninėje, tačiau jų būklė buvo kritinė.
„Gyvulys, kuris pašovė du Nacionalinės gvardijos karius, abu buvo sunkiai sužeisti ir dabar yra dviejose skirtingose ligoninėse, taip pat yra sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, sumokės labai didelę kainą“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt nurodė, kad incidento metu D. Trumpas buvo Floridoje, tačiau buvo greitai informuotas apie situaciją.
Vienas pareigūnas, kalbėdamas anonimiškai, nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Jis taip pat nukentėjo incidento metu, tačiau patirti sužalojimai nekelia pavojaus jo gyvybei, pridūrė pareigūnas.
Vietos pareigūnų teigimu, įtariamasis buvo nugabentas į ligoninę.
Skelbiama, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gausus JAV slaptosios tarnybos bei Alkoholio, šaunamųjų ginklų ir tabako biuro (AFT) agentų būrys, o netoliese budi Nacionalinės gvardijos kariai. Teritorija taip pat stebima iš sraigtasparnių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!