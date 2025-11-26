 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV nacionaliniuose parkuose – naujas mokestis turistams: siekia triženklę sumą

2025-11-26 16:58 / šaltinis: BNS
2025-11-26 16:58

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija antradienį paskelbė, kad nacionaliniuose parkuose, įskaitant Didįjį kanjoną ir Jeloustoną, besilankantys užsienio turistai nuo šiol mokės didelį papildomą mokestį.

Nacionalinis parkas JAV (AP Photo nuotr.)

0

Vidaus reikalų departamentas, valdantis garsiuosius JAV nacionalinius parkus, pranešė, kad nuo 2026 metų lankytojai iš užsienio, norėdami patekti į 11 populiariausių parkų, be atskiro parko mokesčio turės papildomai sumokėti 100 JAV dolerių (86 eurų).

Tuo tarpu metinis leidimas į visus parkus nerezidentams kainuos daugiau nei tris kartus brangiau – iki 250 dolerių (215 eurų).

„Prezidento Trumpo vadovavimas visada pirmiausia vertina amerikiečių šeimas“, – sakoma vidaus reikalų sekretoriaus Dougo Burgumo pareiškime.

„Ši politika užtikrina, kad JAV mokesčių mokėtojai, kurie ir taip remia Nacionalinių parkų sistemą, ir toliau galės naudotis prieinamomis kainomis, o tarptautiniai lankytojai prisidės savo sąžininga dalimi prie mūsų parkų išlaikymo ir gerinimo ateities kartoms“, – teigė jis.

Ilgą laiką laikyti Amerikos turizmo perlu, 63 oficialūs nacionaliniai parkai kasmet sulaukia šimtų milijonų lankytojų: 2024 metais, Nacionalinės parkų tarnybos duomenimis, jų buvo beveik 332 milijonai.

Standartinė neribotą metinę prieigą suteikiančio „America the Beautiful“ bilieto kaina šiuo metu yra 80 dolerių (68 eurai) bet kuriam pirkėjui.

Kai kuriuose parkuose dieninis mokestis imamas už vieną automobilį, kituose – už asmenį. Metinis leidimas galioja visiems keleiviams ir leidimo turėtojui, arba ne daugiau kaip keturiems suaugusiems asmenims.

Ne JAV gyventojams, kurie įsigyja metinį leidimą, nebus taikomas 100 dolerių mokestis už įvažiavimą į labiausiai lankomus parkus, įskaitant Floridos Evergleidso, Meino Akadijos ir Kalifornijos Josemičio parkus, tačiau šis mokestis bus taikomas visiems kitiems užsienio lankytojams.

Didelės papildomos išlaidos daugumai užsieniečių – JAV piliečiams ir nuolatiniams gyventojams tai įtakos neturės – atsirado po liepos mėnesį paskelbto prezidento D. Trumpo įsako, kuriuo siekiama išsaugoti parkus amerikiečių šeimoms.

„Nerezidentai mokės didesnį mokestį, kad padėtų paremti Amerikos parkų priežiūrą ir išlaikymą“, – sakoma Vidaus reikalų departamento pranešime.

Departamentas taip pat atkreipė dėmesį į „patriotines dienas be mokesčių“ gyventojams, kurios apimtų Prezidento dieną, Veteranų dieną ir D. Trumpo gimtadienį, kuris sutampa su kasmet minima Vėliavos diena.

