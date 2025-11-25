 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Laikydamasis tradicijos, Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams

2025-11-25 21:03 / šaltinis: BNS
2025-11-25 21:03

JAV prezidentas Donaldas Trumpas laikydamasis tradicijos antradienį suteikė malonę dviem kalakutams, o vėliau rengiasi išskristi į savo privatų kurortą Floridoje švęsti Padėkos dienos.

Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams

JAV prezidentas Donaldas Trumpas laikydamasis tradicijos antradienį suteikė malonę dviem kalakutams, o vėliau rengiasi išskristi į savo privatų kurortą Floridoje švęsti Padėkos dienos.

1

Malonės suteikimas kalakutams, šiais metais suteikta paukščiams, pavadintiems Waddle ir Gobble, yra prezidentinė tradicija, gyvuojanti jau kelis dešimtmečius.

Tačiau šiemet Padėkos diena gali nesuteikti D. Trumpui didesnio politinio atokvėpio, mat demokratai anksčiau šį mėnesį iškovojo triuškinamas pergales Naujajame Džersyje, Virdžinijoje ir kitur.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Vašingtone prezidentas susiduria su respublikonų koalicijos skilimo galimybe prieš kitais metais vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, kurie nulems Kongreso kontrolę.

Užsienyje D. Trumpas stengiasi įgyvendinti planą, kaip sustabdyti Rusijos invaziją į Ukrainą, o prie Venesuelos telkia savo karines pajėgas.

Tuo tarpu šventinė vakarienė amerikiečiams šiais metais gali kainuoti brangiau, nepaisant prezidento tvirtinimų, kad yra kitaip – o tai primena nuolatinį nusivylimą dėl padidėjusių kainų.

Prezidentas suteikė malonę dviem kalakutams iš Šiaurės Karolinos, Gobble ir Waddle, nors pastarojo ceremonijos metu Baltųjų rūmų Rožių sode nebuvo matyti.

„Gobble, noriu tau pasakyti štai ką – tai labai svarbu – tau besąlygiškai suteikiama malonė“, – sakė D. Trumpas, kurio žodžius palydėjo minios plojimai.

Tada jis ištiesė ranką norėdamas paglostyti putlų paukštį.

„Kas norėtų pakenkti šiam gražiam paukščiui“, – kalbėjo D. Trumpas. Neaišku, kas tiksliai nutiko antrajam kalakutui.

„Beje, Waddle nėra, bet gerai. Apsimesime, kad Waddle yra čia“, – sakė prezidentas.

Kasmetinė malonės suteikimo ceremonija Baltuosiuose rūmuose pakrypo niūria linkme, mat prezidentas pasinaudojo proga užsiminti apie nusikalstamumą Čikagoje ir įžeisti Ilinojaus gubernatorių J. B. Pritzkerį.

Be to, D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtone „jau šešis mėnesius nebuvo nė vienos žmogžudystės“, nors policijos duomenys rodo ką kita.

Metropoliteno policijos departamento duomenimis, nuo šių metų gegužės 25 dienos Vašingtone įvykdyta 61 žmogžudystė, o iš viso šiemet mieste įvykdytos 125 žmogžudystės.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo pirmtakas Joe Bidenas per praėjusių metų malonės suteikimo kalakutams ceremoniją panaudojo pasirašymo mašiną, todėl, jo teigimu, malonė buvo „visiškai negaliojanti“.

Jis toliau juokavo, kad kalakutai Peach ir Blossom, kuriems J. Bidenas suteikė malonę, jau buvo pakeliui į skerdyklą, tačiau jis esą oficialiai jiems suteikia malonę kartu su šių metų paukščiais.

Ši tradicija siekia 1947 metus, kai kalakutų augintojams atstovaujanti „National Turkey Federation“ padovanojo Padėkos dienos kalakutą tuometiniam prezidentui Harry Trumanui.

Tuomet, net dar anksčiau, kalakutas būdavo dovanojamas prezidento šeimai suvalgyti per šventes. Tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje tradicija virto antro šanso suteikimo paukščiams ceremonija – dažniausiai linksmu renginiu.

1989-aisiais, netoliese piketuojant gyvūnų teisių aktyvistams, tuometinis prezidentas George'as H. W. Bushas pasakė: „Leiskite man jus ir šį puikų kalakuto patiną patikinti, kad jis neatsidurs ant niekieno vakarienės stalo (...), jam suteikiama prezidento malonė.“ 

