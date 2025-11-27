Paaiškėjo, kiek pinigų Jennifer Lopez uždirbo surengdama pasirodymą vestuvėse: suma atima žadą

Muzikos legenda šiose ištaigingose vestuvėse dalyvavo tiek kaip viešnia, tiek kaip atlikėja. Renginyje pasirodė ir Donaldas Trumpas jaunesnysis su drauge Bettina Anderson, skelbė mirror.co.uk.
Surengė šou
45 metų dainininkė surengė nepamirštamą šou jaunavedžiams bei šventės svečiams. J. Lopez žengė į sceną ir surengė įspūdingą koncertinį šou, atlikdama savo hitų miksą. Pasirodymo metu ji kelis kartus keitė įvaizdžius, demonstruodama savo nepriekaištingą figūrą.
Tris dienas trukusios iškilmės, vykusios lapkričio 21–23 dienomis, buvo surengtos kai kuriuose prabangiausiuose vakarų Indijos miesto objektuose.
Jaunikis yra JAV įsikūrusios programinės įrangos platformos „Superorder“ – kurią daugelio lokacijų restoranai naudoja pristatymo operacijoms valdyti – bendraįkūrėjas ir technologijų vadovas (CTO).
