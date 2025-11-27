 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, kiek pinigų Jennifer Lopez uždirbo surengdama pasirodymą vestuvėse: suma atima žadą

2025-11-27 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 15:25

Per savaitgalį Jennifer Lopez susižėrė stulbinančią sumą – apie 1,7 mln. eurų – kai išskrido į Indiją pasirodyti žvaigždžių kupinose milijardierės paveldėtojos Netros Mantenos ir technologijų verslininko Vamsi Gadiraju vestuvėse.

Jennifer Lopez ir asociatyvi vestuvinių žiedų nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

Muzikos legenda šiose ištaigingose vestuvėse dalyvavo tiek kaip viešnia, tiek kaip atlikėja. Renginyje pasirodė ir Donaldas Trumpas jaunesnysis su drauge Bettina Anderson, skelbė mirror.co.uk.

Surengė šou

45 metų dainininkė surengė nepamirštamą šou jaunavedžiams bei šventės svečiams. J. Lopez žengė į sceną ir surengė įspūdingą koncertinį šou, atlikdama savo hitų miksą. Pasirodymo metu ji kelis kartus keitė įvaizdžius, demonstruodama savo nepriekaištingą figūrą.

View this post on Instagram

A post shared by ALTAIR by Janki Desai (@altair_decor)

Tris dienas trukusios iškilmės, vykusios lapkričio 21–23 dienomis, buvo surengtos kai kuriuose prabangiausiuose vakarų Indijos miesto objektuose.

Jaunikis yra JAV įsikūrusios programinės įrangos platformos „Superorder“ – kurią daugelio lokacijų restoranai naudoja pristatymo operacijoms valdyti – bendraįkūrėjas ir technologijų vadovas (CTO).

