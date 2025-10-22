Jennifer Lopez apranga šokiravo gerbėjus – taip lipo į sceną: „Jaučiu svetimą gėdą“

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Jennifer koncertuoja ant scenos.
Jennifer Lopez šokiravo gerbėjus
Šįkart visų dėmesys krypo į dainininkės pasirinktą aprangą – J. Lopez pasirodė kone pusnuogė.
Scenoje Jennifer vilkėjo itin drąsų kostiumą, sudarytą iš blizgančio raudonos ir aukso atspalvių bikinio tipo komplekto, kuris pabrėžė jos kūno linijas. Įvaizdį papildė aukso spalvos ilgaauliai batai.
Nors toks aprangos pasirinkimas perteikia pasitikėjimą savimi, gerbėjams jis pasirodė pernelyg provokuojantis.
„Jaučiu svetimą gėdą“, – komentavo vienas internautas.
„Tu nesi paplūdimyje“, – priminė kitas.
„Kitą kartą ji į sceną žengs tik avėdama batus“, – įsitikinęs trečias.
Tiesa, buvo ir tokių, kurie žavėjosi J. Lopez drąsa.
„Jai virš 50 ir ji atrodo puikiai!“ – rašė vienas komentatorius.
@jenjlo3 #jlo# #jennifelopez# #jlofans#
