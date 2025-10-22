Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Jennifer Lopez apranga šokiravo gerbėjus – taip lipo į sceną: „Jaučiu svetimą gėdą“

2025-10-22 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 07:30

56-erių dainininkė Jennifer Lopez nesiliauja stebinusi – šįkart dėl savo aprangos pasirinkimo. Išvydę, su kokiu deriniu moteris nusprendė lipti į sceną, gerbėjai neslėpė nuostabos.

Jennifer Lopez (nuotr. Instagram)
5

56-erių dainininkė Jennifer Lopez nesiliauja stebinusi – šįkart dėl savo aprangos pasirinkimo. Išvydę, su kokiu deriniu moteris nusprendė lipti į sceną, gerbėjai neslėpė nuostabos.

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Jennifer koncertuoja ant scenos.

Jennifer Lopez
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez šokiravo gerbėjus

Šįkart visų dėmesys krypo į dainininkės pasirinktą aprangą – J. Lopez pasirodė kone pusnuogė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Scenoje Jennifer vilkėjo itin drąsų kostiumą, sudarytą iš blizgančio raudonos ir aukso atspalvių bikinio tipo komplekto, kuris pabrėžė jos kūno linijas. Įvaizdį papildė aukso spalvos ilgaauliai batai.

Nors toks aprangos pasirinkimas perteikia pasitikėjimą savimi, gerbėjams jis pasirodė pernelyg provokuojantis.

„Jaučiu svetimą gėdą“, – komentavo vienas internautas.

„Tu nesi paplūdimyje“, – priminė kitas.

„Kitą kartą ji į sceną žengs tik avėdama batus“, – įsitikinęs trečias.

Tiesa, buvo ir tokių, kurie žavėjosi J. Lopez drąsa.

„Jai virš 50 ir ji atrodo puikiai!“ – rašė vienas komentatorius.

@jenjlo3 #jlo# #jennifelopez# #jlofans# #fyp# #love# #stayl ♬ оригинальный звук - jenjlo1

 

