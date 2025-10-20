Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Jennifer Lopez sulaukė skandalingų buvusio vyro kaltinimų: „Nustok vaidinti auką“

2025-10-20 20:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 20:20

Dainininkė ir aktorė Jennifer Lopez neseniai prisipažino, kad niekada nebuvo „iš tikrųjų mylėta“, o netrukus po šių žodžių jos buvęs vyras viešai pareiškė sensacingą kaltinimą – esą ji buvo neištikima ir pati yra „problema“.

Jennifer Lopez (nuotr. SCANPIX)
5

Dainininkė ir aktorė Jennifer Lopez neseniai prisipažino, kad niekada nebuvo „iš tikrųjų mylėta", o netrukus po šių žodžių jos buvęs vyras viešai pareiškė sensacingą kaltinimą – esą ji buvo neištikima ir pati yra „problema".

1

Jennifer atviravo apie savo meilės reikalus, kai interviu metu jos buvo tiesiai paklausta, ar ji kada nors buvo „iš tiesų mylima“. Dainininkė atsakė: „Ne“ ir pridūrė: „Supratau, kad esmė ne ta, jog aš nemylima. Esmė ta, kad jie tiesiog nesugeba mylėti. Jie to neturi savyje.“

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez kaltinama išdavyste

J.Lo yra žinoma dėl savo daugybės romanų – ji ištekėjo net keturis kartus. Pirmasis jos vyras buvo Ojani Noa (1997–1998 m.), vėliau ji ištekėjo už šokėjo Criso Juddo (2001–2003 m.). Su trečiuoju vyru, dainininku Marcu Anthony, ji susilaukė vaikų, santuoka truko nuo 2004 iki 2014 metų. 2022-aisiais Jennifer ištekėjo už Beno Afflecko, su kuriuo buvo susižadėjusi dar 2002–2004 m., tačiau pora išsiskyrė praėjusių metų rugpjūtį.

Ji taip pat buvo susižadėjusi su beisbolo žvaigžde Alexu Rodriguezu, kuris jai pasipiršo 2019 m., tačiau jie išsiskyrė 2021-aisiais. Vis dėlto naujausi Jennifer komentarai apie meilę sukėlė stiprią reakciją iš jos pirmojo vyro Ojanie Noa, rašo mirror.co.uk. 

Ojani, kuris buvo J.Lo pirmasis sutuoktinis, paskelbė skandalingą pareiškimą, apkaltinęs ją neištikimybe. Jis piktinosi: „Nustok mus menkinti. Nustok vaidinti auką. Problema – ne mes. Ne aš. Problema esi tu. Tu buvai ta, kuri nesugebėjo susivaldyti. Tave mylėjo daugybę kartų. Tu buvai ištekėjusi keturis kartus ir turėjai nesuskaičiuojamą kiekį santykių tarp jų.“

Jis pridūrė: „Tu turėjai gerų santykių – pavyzdžiui, su manimi. Aš tave mylėjau. Persikėliau į kitą valstiją, kad galėčiau tave palaikyti, apsaugoti ir tavimi rūpintis. Esu nuostabus, mylintis žmogus. Buvau tau ištikimas, niekada nemelavau, neapgaudinėjau. Buvau per geras tau. Tu nusprendei meluoti ir išduoti. Pasakyk tiesą – leisk žmonėms sužinoti, kad problema esi tu.“

Savo interviu Jennifer kalbėjo apie buvusius partnerius: „Jie turėjo išmokti vertinti tą mažą žmogų savyje. Jie man davė viską, ką galėjo – namus, žiedus, viską... Bet...“

„Jie tavęs nemylėjo?“ – paklausė vedėjas Howardas Sternas.

„Ne,“ – atsakė Jennifer. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

